2020-01-21T02:54:29+03:00
Звезды

Семь свадебных платьев и бриллиантовая корона: Анастасия Волочкова рассказала о грядущей свадьбе

По словам балерины, торжество состоится 20 октября
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Алена Кравец подарила Анастасии диадему и обещала вручить к свадьбе белоснежное платье.Алена Кравец подарила Анастасии диадему и обещала вручить к свадьбе белоснежное платье.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Анастасия Волочкова в свой 44-ый день рождения объявила о предстоящем замужестве. Балерина, пригласив журналистов и друзей в караоке “Single”, призналась, что согласилась стать женой своего возлюбленного, которого уже больше года тщательно скрывает от прессы.

По словам артистки, свадьба, скорее всего, состоится 20.10.20.

Бари Алибасов вручил Волочковой вазу. Фото: Иван МАКЕЕВ

Бари Алибасов вручил Волочковой вазу.Фото: Иван МАКЕЕВ

- У меня будет семь свадебных платьев,-заинтриговала «КП» Анастасия Волочкова.

Торт с фигуркой балерины Анастасия забрала домой для своей дочери Ариадны. Фото: Иван МАКЕЕВ

Торт с фигуркой балерины Анастасия забрала домой для своей дочери Ариадны.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Одно из этих платьев подарю Насте я! - делится с «Комсомолкой» светская львица Алена Кравец, которая подарила в этот вечер имениннице роскошную диадему.

- На свадьбе, возможно, на мне будет уже бриллиантовая корона, - уточняет балерина.

Пока жених ждал Волочкову дома, ее носили на руках журналисты. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пока жених ждал Волочкову дома, ее носили на руках журналисты.Фото: Иван МАКЕЕВ

- А пока спешу домой к любимому. Он уже и праздничный ужин приготовил, ждёт, волнуется. Возлюбленный сегодня подарил мне 305 роз. Конечно же, это были мои любимые белые розы.

Колечко с внушительным камнем - подарок артистке от любимого. Фото: Иван МАКЕЕВ

Колечко с внушительным камнем - подарок артистке от любимого.Фото: Иван МАКЕЕВ

Мне повезло: рядом со мной красавец-бизнесмен. Он чуть моложе меня. И главное: у него нет детей, нет бывших жён. Он только мой!

Напомним: для Анастасии и ее возлюбленного это будет первый брак. Ранее оба не были с кем-либо в супружеских отношениях.

Фокусник Сергей Листопад развлекал гостей трюками. Фото: Иван МАКЕЕВ

Фокусник Сергей Листопад развлекал гостей трюками.Фото: Иван МАКЕЕВ

У Анастасии Волочковой правда был гражданский брак с отцом ее 14-летней дочери Ариадны бизнесменом Игорем Вдовиным.

- Была свадьба, которую я оплачивала сама. А в загсе мы не были, -уточняет прима-балерина.-На сей раз у меня будет свадьба во дворце. С королевским размахом,-обещает Анастасия Волочкова.

Никас Сафронов, как всегда, вручил балерине картину и намекнул, что в артистку влюблён один из его сыновей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Никас Сафронов, как всегда, вручил балерине картину и намекнул, что в артистку влюблён один из его сыновей.Фото: Иван МАКЕЕВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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