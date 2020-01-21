Семь свадебных платьев и бриллиантовая корона: Анастасия Волочкова рассказала о грядущей свадьбе

Анастасия Волочкова в свой 44-ый день рождения объявила о предстоящем замужестве. Балерина, пригласив журналистов и друзей в караоке “Single”, призналась, что согласилась стать женой своего возлюбленного, которого уже больше года тщательно скрывает от прессы.

По словам артистки, свадьба, скорее всего, состоится 20.10.20.

Бари Алибасов вручил Волочковой вазу.Фото: Иван МАКЕЕВ

- У меня будет семь свадебных платьев,-заинтриговала «КП» Анастасия Волочкова.

Торт с фигуркой балерины Анастасия забрала домой для своей дочери Ариадны.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Одно из этих платьев подарю Насте я! - делится с «Комсомолкой» светская львица Алена Кравец, которая подарила в этот вечер имениннице роскошную диадему.

- На свадьбе, возможно, на мне будет уже бриллиантовая корона, - уточняет балерина.

Пока жених ждал Волочкову дома, ее носили на руках журналисты.Фото: Иван МАКЕЕВ

- А пока спешу домой к любимому. Он уже и праздничный ужин приготовил, ждёт, волнуется. Возлюбленный сегодня подарил мне 305 роз. Конечно же, это были мои любимые белые розы.

Колечко с внушительным камнем - подарок артистке от любимого.Фото: Иван МАКЕЕВ

Мне повезло: рядом со мной красавец-бизнесмен. Он чуть моложе меня. И главное: у него нет детей, нет бывших жён. Он только мой!

Напомним: для Анастасии и ее возлюбленного это будет первый брак. Ранее оба не были с кем-либо в супружеских отношениях.

Фокусник Сергей Листопад развлекал гостей трюками.Фото: Иван МАКЕЕВ

У Анастасии Волочковой правда был гражданский брак с отцом ее 14-летней дочери Ариадны бизнесменом Игорем Вдовиным.

- Была свадьба, которую я оплачивала сама. А в загсе мы не были, -уточняет прима-балерина.-На сей раз у меня будет свадьба во дворце. С королевским размахом,-обещает Анастасия Волочкова.

Никас Сафронов, как всегда, вручил балерине картину и намекнул, что в артистку влюблён один из его сыновей.Фото: Иван МАКЕЕВ

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