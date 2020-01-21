В Кремле рассказали, почему Медведев ушел в отставку

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в общении с журналистами фактически подтвердил появившуюся информацию, что кабинет министров Дмитрия Медведева был отправлен в отставку из-за несогласия с идеями социальных реформ, озвученных в президентском Послании.

- Эта информация далеко отчасти может быть правдива, - сказал Песков. - О решении правительства уйти в отставку на фоне озвученных президентом инициатив объявил именно Медведев. С этого угла и оценивайте правдоподобность таких сообщений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

То есть слова Владимира Путина, неоднократно заявлявшего в прошлом году, что не желающие выполнять большие поставленные задачи должны уйти, воплотились в жизнь.

А вот предположения, что именно сегодня президент примет нового премьера Михаила Мишустина с составом нового правительства, остались без ответа.

- Путин сегодня работает в Кремле, у него запланирован целый ряд встреч, - сказал Песков. - Мы будем информировать вас о тех, которые будет публичный характер. Большинство встреч будет иметь непубличный характер.

На вопрос «Почему происходит такая спешка с внесением конституционных поправок?» пресс-секретарь главы государства ответил:

- Инициативы президента всегда реализуются исключительно в приоритетном порядке. В долгий ящик ничего откладываться не будет.

Таким образом и обсуждение поправок в Конституцию, которые накануне были внесены в парламент, и голосование за их принятие пройдут в максимально сжатые сроки.

Кроме этого Песков прокомментировал сообщение пресс-секретаря премьера Великобритании, что Борис Джонсон в Берлине говорил с Владимиром Путиным в очень жесткой манере.

- Контакт был лаконичен, но с примирительным настроем, - не согласился представитель Кремля. - Суть контакта явно отличается от сообщения Даунинг-стрит о прошедшем разговоре

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