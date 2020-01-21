2020-01-21T13:15:05+03:00
Политика

В Кремле рассказали, почему Медведев ушел в отставку

21 января президент может назначить новое правительство
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments5
Дмитрий Медведев на выставке оборонной промышленности, 2015 год.Дмитрий Медведев на выставке оборонной промышленности, 2015 год.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в общении с журналистами фактически подтвердил появившуюся информацию, что кабинет министров Дмитрия Медведева был отправлен в отставку из-за несогласия с идеями социальных реформ, озвученных в президентском Послании.

- Эта информация далеко отчасти может быть правдива, - сказал Песков. - О решении правительства уйти в отставку на фоне озвученных президентом инициатив объявил именно Медведев. С этого угла и оценивайте правдоподобность таких сообщений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

То есть слова Владимира Путина, неоднократно заявлявшего в прошлом году, что не желающие выполнять большие поставленные задачи должны уйти, воплотились в жизнь.

А вот предположения, что именно сегодня президент примет нового премьера Михаила Мишустина с составом нового правительства, остались без ответа.

- Путин сегодня работает в Кремле, у него запланирован целый ряд встреч, - сказал Песков. - Мы будем информировать вас о тех, которые будет публичный характер. Большинство встреч будет иметь непубличный характер.

На вопрос «Почему происходит такая спешка с внесением конституционных поправок?» пресс-секретарь главы государства ответил:

- Инициативы президента всегда реализуются исключительно в приоритетном порядке. В долгий ящик ничего откладываться не будет.

Таким образом и обсуждение поправок в Конституцию, которые накануне были внесены в парламент, и голосование за их принятие пройдут в максимально сжатые сроки.

Кроме этого Песков прокомментировал сообщение пресс-секретаря премьера Великобритании, что Борис Джонсон в Берлине говорил с Владимиром Путиным в очень жесткой манере.

- Контакт был лаконичен, но с примирительным настроем, - не согласился представитель Кремля. - Суть контакта явно отличается от сообщения Даунинг-стрит о прошедшем разговоре

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поправки Путина в Конституцию: что изменится и чем займется Госсовет

Президент внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. Депутаты рассмотрят его во вторник в комитете по госстроительству. А в четверг - уже в первом чтении (подробности)

Политолог: Ушедшее правительство не осилило бы предложенные Путиным поправки

Директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, что Россию ожидает перезапуск всего – от нацпроектов до социальной политики, которую «придется строить с колес» (подробнее)

Никита Кричевский: «В правительстве Медведева на своем месте был только Силуанов»

Валентин Алфимов и экономист Никита Кричевский в эфире Радио «Комсомольская правда» подвели итоги работы ушедшего в отставку правительства и оценили влияние перестановок во власти на экономику России (подробнее)

Георгий Федоров: Путин начал легитимный транзит власти

Член общественной палаты РФ в эфире Радио «Комсомольская правда» объяснил, что стоит за отставкой правительства (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Верховный суд и Совфед должны до 22 января прислать отзывы к проекту поправок в Конституцию
Порошенко хотят доставлять на допросы принудительно
Замглавы Генштаба обвинили в хищении на 6,7 млрд рублей
Погулял на широкую ногу: Журналисты раскрыли стоимость новогоднего отдыха Зеленского в Омане
Сбербанк сообщил о самой мощной в его истории DDoS-атаке
Названы самые популярные иномарки с пробегом в 2019 году
Главы стран ШОС подтвердили участие в праздновании 75-летия Победы
Российская экономика за год пострадала от кибератак на 2,5 триллиона рублей
Мадонна из-за болезни отменила восьмое выступление подряд
Безопасность лифтов проконтролируют на государственном уровне
Россия и Израиль согласовали основные моменты помилования осужденной за контрабанду Иссахар
Россия не будет возвращать Польше картины, вывезенные во время Войны
Стометровый бублик в дальнем космосе: в МАИ представили пилотируемый корабль будущего
Роспотребнадзор назвал вероятность распространения коронавируса в России
Клишас: И после поправок в Конституцию Россия будет выполнять международные обязательства
В Токио готовят к внедрению систему связи 6G
В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете коллекторских агентств
Польские поисковики нашли советский бомбардировщик недалеко от Освенцима
«Агрессивная компания»: Косачев прокомментировал реакцию Запада на изменения Конституции РФ
«Будем советоваться с людьми»: в Самаре готовят план выполнения Послания Президента
Экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя приговорили к 13,5 годам тюрьмы
Минздрав РФ разработает экспресс-тест на новый коронавирус в Китае
Кабмин поддержал предложение о чипировании домашних животных
Новостройки в городах-миллионниках подорожали в среднем на 9%