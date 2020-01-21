Будущий глава Генпрокуратуры Игорь Краснов пообещал бороться с нарушениями в низовых инстанциях, вступить в диалог с обществом и не устраивать кадровых «зачисток»

Во вторник Игорь Краснов, предложенный президентом на пост главы Генпрокуратуры, приехал в Совет Федерации. Напомним, сейчас Краснов занимает должность заместителя главы Следственного комитета. По правилам перестановки в Генпрокуратуре вначале должны рассмотреть профильные комитеты Совфеда - это комитет по конституционному законодательству и комитет по обороне. А потом, в случае их одобрения вопрос о назначении Генпрокурора выносится на заседание Совфеда.

Действующий Генпрокурор Юрий Чайка на совместное заседание комитетов Совфеда не приехал. Вряд ли ему было бы приятно увидеть, как сенаторы от обоих комитетов единогласно проголосовали за его отставку. Впрочем, перед этим сенаторы поблагодарили Чайку за совместную работу.

Дальше нужно было проголосовать по Краснову.

- Я лично с Игорем Викторовичем (Красновым, - Ред.) знаком и знаю о его принципиальной позиции по многим вопросам, - заметил глава конституционного комитета Андрей Клишас.

Потом перешли к вопросам.

- Вы работали и в органах прокуратуры и в следствии. Правильно ли в свое время сделали, что разделили надзорные и следственные органы? - с прищуром спросила у Краснова сенатор Елена Мизулина.

После того, как президент представил Игоря Краснова на пост генпрокурора, поползли слухи, что Генпрокуратуру и Следственный комитет может ожидать слияние. Краснов дал понять, что этого не будет.

- Реформа была эффективная. Все делается в соответствии с действующим законом. Противоречий никаких нет, - сухо ответил Краснов.

Сенаторы также спросили у Краснова, не считает ли он нужным усилить контроль прокуратуры над следствием.

- Полномочия по надзору у прокуратуры достаточные, они огромные. Прокуроры имеют право исследовать материалы дела в ходе следствия, участвовать в предварительных заседаниях суда. Но мы будем стараться эффективнее использовать меры прокурорского надзора, - пообещал Краснов.

Сенаторов также интересовало, почему в России всего один процент оправдательных приговоров, и почему суды всегда становятся на сторону прокуратуры. Сенаторы усомнились в справедливости слов главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о том, что такая статистика - показатель хорошей работы следователей. Оказалось, Игорь Краснов (что, впрочем, неудивительно) полностью разделяет позицию своего нынешнего начальника.

- Один процент - это статистика. Так происходит. Думаю, это соответсвует реальной жизни, - с улыбкой заметил Краснов.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Краснова уделять на посту генпрокурора больше внимания нарушениям в колониях. Она отметила, что в отношении ярославской колонии №1, где надзиратели массово пытали заключенных, завершено следствие.

- Следственный комитет проявил в этом вопросе принципиальность. Это показательно, и говорит о том, как нужно бороться с нарушениями в этой узкой сфере, - заметила Москалькова.

А потом рассказала, что в прошлом году россияне вдвое больше стали жаловаться на отказ следователей в возбуждении уголовных дел. Краснов проблему признал.

- Большая часть нарушений возникает в низовых инстанциях. Это районные отделы в органах внутренних дел и следственные подразделения. Это большая проблема, и надо применять меры прокурорского реагирования в случае вынесения незаконных решений, - заметил Краснов.

Как рассказала Москалькова, он переслала в прокуратуру более 7 тысяч обращений от граждан. Из них почти 1200 обращений было прокуратурой удовлетворено и незаконные решения следствия были отменены.

Она также обратила внимание Краснова на то, что расследование уголовных дел в России тянется очень долго, и подследственные зачастую годами находятся в СИЗО.

- Сроки предварительного расследования, как и сроки содержания под стражей - это большая проблема. Все это понимают: и следователи, и прокуроры. Необходимо сроки расследования снижать, - сказал Краснов, но при этом уточнил, что некоторые уголовные дела требуют проведения длительных экспертиз.

Отвечая на вопросы сенаторов, Краснов дал понять, что не намерен устраивать в Генпрокуратуре кадровую революцию.

- К этому нельзя подходить огульно, - сказал Краснов, заметив, что «сейчас в прокуратуре работают люди, которые знают что такое закон и законность».

Представители Общественной палаты и адвокатуры (их тоже пригласили на заседание комитетов) сказали Краснову, что «хотели бы видеть прокуратуру с человеческим лицом», и заметили, что нужно наладить диалог с обществом.

- Открытость прокуратуры для общества очень важна. Диалог должен быть, - согласился Краснов. Он вообще отвечал на все вопросы максимально лаконично.

Приступили к голосованию. Сенаторы от обоих комитетов единогласно одобрили назначение Краснова генпрокурором. В среду вопрос об отставке Чайки и назначении Краснова будет обсуждаться на пленарном заседании Совфеда. Оба будут присутствовать на заседании. Краснов должен выступить перед сенаторами с речью.

- Желаем вам не наломать с самого начала дров! - напутствовал Краснова глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

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