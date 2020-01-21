2020-01-21T20:31:37+03:00
Политика

Биография Дениса Мантурова: Новый глава минпромторга, который поставил оборонку на гражданские рельсы

Биография глава минпромторга Дениса Мантурова, сохранившего свой пост в новом правительстве
Александр ИГОРЕВ
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В Минпромторг Мантуров пришел сначала заместителем министра, а затем и возглавил ведомствоВ Минпромторг Мантуров пришел сначала заместителем министра, а затем и возглавил ведомствоФото: Евгения ГУСЕВА
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Денис Мантуров - еще один старожил российского правительства. Министерство промышленности и торговли он возглавляет с 2012 года.

Будущий министр окончил социологический факультет МГУ и аспирантуру университета. Работу начал в совместном российско-индийском предприятии, поставляя в Индию комплектующие к вертолетам Ми-8. Страна для него не чужая - когда Мантурову было 7 лет, его отец получил назначение в эту страну. Семья жила в Бомбее. Кстати, там он познакомился со своей будущей женой - они вместе ходили в русскую школу при посольстве.

В 1998 году Денис Мантуров стал основным акционером Улан-Удэнского авиазавода, который поставлял вертолеты Ми-8 в Китай, Шри-Ланку и Индию. Затем были высокие должности в Московском вертолётном заводе имени Миля, Госинвесткорпорации. В 2003 году он занял должность гендиректора ОПК «Оборонпром».

В Минпромторг Мантуров пришел сначала замом министра, а затем и возглавил ведомство. Именно под его руководством параллельно разработкам новейших видов вооружений, на оборонных предприятиях началась диверсификация ОПК. И к концу прошлого года доля гражданской продукции военных заводов превысила 20%. А на предприятиях Ростеха, председателем наблюдательного совета которого является Мантуров, - 30%. В сфере его ответственности также авиа- и автомобилестроение, легкая промышленность, металлургия, поддержка несырьевого экспорта, экологическая безопасность, микроэлектроника и многое другое. Именно Мантуров координировал и недавнее создание в России производства автомобилей «Аурус», на которых ездит президент.

Супруга министра промышленности - хирург, владеющая клиникой пластической и эндоскопической хирургии. У четы есть сын и дочь.

- Именно Мантуров курирует программу импортозамещения, - прокомментировал КП это назначение президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. - Там у нас, конечно, есть и достижения, и провалы, особенно в сфере станкостроения. Но в целом доля российского производства при нем увеличилась. В его пользу сыграло и создание российских процессоров «Байкал» и «Эльбрус», фонда промышленности, производственных баз и мощностей. Но главное - работа на импортозамещение, будь то электронные карты или медпрепараты. В целом, у Мантурова очень сильные аппаратные позиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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