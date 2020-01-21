Иран признал, что сбил украинский «Боинг» двумя ракетами

Управление гражданской авиации Ирана, которое проводит расследование катастрофы 8 января в небе над Тегераном, сообщило новые подробности. Напомним, ранее власти исламской республики признали, что «Боинг-737» Международных авиалиний Украины был сбит ракетой иранских ПВО, что привело к гибели 176 человек.

Теперь выяснилось, что роковой залп был произведен сразу двумя ракетами малой дальности класса «земля-воздух». Их выпустил зенитно-ракетный комплекс «Тор-М1» через три минуты после вылета самолета из аэропорта Тегерана. Борт был поражен на высоте 2,5 километра, связь с землей сразу прервалась. Он стал падать, разваливаясь в воздухе. И в 6:18 - через 6 минут после взлета - пропал с радаров.

Позже спасатели находили фрагменты фюзеляжа по всей округе - на футбольном поле, в садах и огородах. Как установила комиссия, занимающаяся расследованием, сначала «Боинг» рухнул на парк, но из-за большой скорости продолжил движение, оставляя за собой куски искореженного металла.

А что же черные ящики? На разбившемся лайнере они были последней модели, и у иранских экспертов нет необходимого оборудования для расшифровки. При этом США (страна-производитель «Боинга») и даже нейтральная Франция отказались предоставлять Ирану требуемую аппаратуру. Зато Украине, которая расшифровать самописцы как раз готова, Тегеран передавать их не спешит. Возможно, опасаясь: а вдруг данные подделают и найдут что-нибудь «не то».

Самый болезненный вопрос - кто виноват? Президент Ирана Хасан Роухани назвал удар по пассажирскому авиасудну «непреднамеренной ошибкой» оператора ПВО. Произошла она из-за повышенной боевой готовности и общего нервозного состояния иранских военных, ожидавших ответного удара со стороны США. Ведь всего за четыре часа до трагедии, в ночь на 8 января, Тегеран атаковал ракетами две американские военные базы в Ираке. В свою очередь, это было возмездием за убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани ударом с беспилотника в багдадском аэропорту 3 января.