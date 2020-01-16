Путин подписал указ о назначении Мишустина на пост премьер-министра РФ
В четверг, 16 января, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении премьер-министром Михаила Мишустина. Документ вступает в силу со дня подписания. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин подписал Указ «О Председателе Правительства Российской Федерации»», - говорится в заявлении пресс-службы
Напомним, 15 января правительство в полном составе подало в отставку после оглашения послания Федеральном собранию президента России Владимира Путина, в котором были предложены изменения Конституции России.
После решение кабмина глава государства предложил в кандидаты на пост премьер-министра главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.
Как сообщал сайт kp.ru, 16 января в Госдуме состоялась голосование, на котором 383 депутатов поддержали предложение российского лидера, никто не проголосовал против, воздержались 41 парламентарий. Новый глава правительства пообещал представить новый состав кабмина в ближайшие дни.
Политики дали оценку кандидатуре Мишустина на пост главы Правительства.
ИСТОЧНИК KP.RU