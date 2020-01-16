2020-01-16T16:50:01+03:00
Политика

Путин подписал указ о назначении Мишустина на пост премьер-министра РФ

Документ вступает в силу со дня подписания [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин подписал указ о назначении Мишустина на пост премьер-министраПутин подписал указ о назначении Мишустина на пост премьер-министраФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 16 января, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении премьер-министром Михаила Мишустина. Документ вступает в силу со дня подписания. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин подписал Указ «О Председателе Правительства Российской Федерации»», - говорится в заявлении пресс-службы

Напомним, 15 января правительство в полном составе подало в отставку после оглашения послания Федеральном собранию президента России Владимира Путина, в котором были предложены изменения Конституции России.

После решение кабмина глава государства предложил в кандидаты на пост премьер-министра главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

Как сообщал сайт kp.ru, 16 января в Госдуме состоялась голосование, на котором 383 депутатов поддержали предложение российского лидера, никто не проголосовал против, воздержались 41 парламентарий. Новый глава правительства пообещал представить новый состав кабмина в ближайшие дни.

Политики дали оценку кандидатуре Мишустина на пост главы Правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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