«В вашем успехе заинтересована вся страна»: Владимир Путин встретился с новым правительством России

Встречи Владимира Путина с новым кабинетом министров ждали весь день, но президент приехал в Белый дом только в восемь вечера после многочасовых закрытых рабочих встреч в Кремле. В зале заседаний кабмина уже ждали все те, кто вошел в новый состав правительства.

- Прежде всего хочу поздравить вас с высокими назначениями, - обратился к ним президент. - Уверен, что в жизни каждого из вас это будет серьезным испытанием. В вашем успехе заинтересована вся страна.

Путин отметил, что предыдущий состав правительства создал хорошую базу для дальнейшего развития, хорошие макроэкономический условия.

- Но все, что добыто непосильным трудом, должно быть использовано для достижения общенациональных целей. Имею ввиду национальные проекты, - сказал он. - У вас есть все, чтобы они были достигнуты во благо интересов страны. Важнейшей задачей является повышение благосостояния наших граждан и укрепление позиций нашего государства в мире. Все это абсолютно достижимые цели! Хочу пожелать вам успеха!

- Хотел бы поблагодарить вас за доверие нашей команде, - ответил сидевший рядом с президентом Михаил Мишустин. - Приложим все усилия, чтобы выполнить стоящие задачи. Уже сегодня планируем провести первое заседание правительства. Надеемся оправдать ожидания.

- Правительство получилось сбалансированным, - отметил Путин. - У нас достаточно людей, которые работали в прежнем составе, но есть и очень большое обновление. Используя эту составляющую вам удастся выйти на самые высокие показатели.