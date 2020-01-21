2020-01-21T21:00:50+03:00
Политика

Минус министерство и вице-премьер: что изменилось в структуре правительства

Число федеральных ведомств в стране сократится
Виктор МАТРОСОВ
Поделиться:
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАССФото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Изменить размер текста:

Владимир Путин своим указом изменил структуру российского правительства. Однако кардинальных перемен не произошло:

- Вместо 10 вице-премьеров стало 9, один из них первый вице-премьер

- Министерство по делам Северного Кавказа упразднено, его полномочия переданы Министерству экономического развития

- Росимущество передано в ведение Министерства финансов. Ранее оно находилось в ведении Минэкономразвития.

- Руководство деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и Федерального медико-биологического агентства будет осуществлять Правительство РФ. Ранее они находились в ведении Минэкономразвития и Минздрава соответственно.

Этот указ вступил в силу со дня его официального опубликования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Биография Антона Силуанова: что известно о новом-старом министре финансов
Назначен новый состав кабинета министров. Министра финансов Антона Силуанова разжаловали с должности первого вице-премьера. Но оставили во главе Минфина. Рассказываем о его биографии: чем политик запомнился на своем посту
Биография нового министра культуры Ольги Любимовой: диплом театроведа, рассекретила окупаемость российских фильмов, работала на Первом
Это всего лишь четвертая женщина на посту главы ведомства со времен СССР — после Екатерины Фурцевой, Татьяны Зуевой и Натальи Дементьевой. Рассказываем о биографии нового министра культуры Ольги Любимовой
Будущий глава Генпрокуратуры Игорь Краснов пообещал бороться с нарушениями в низовых инстанциях, вступить в диалог с обществом и не устраивать кадровых «зачисток»
Профильные комитеты Совета Федерации одобрили отставку генпрокурора Юрия Чайки и назначение на этот пост Игоря Краснова
Новости 24
Список новых вице-премьеров: Их стало на одного меньше
Первым заместителем премьер-министра станет Андрей Белоусов
Захарова назвала самоубийством статью польского премьера о Второй мировой войне
Владелец отеля на Крите, где аниматор ранил ребенка из России, заплатит семье 500 тысяч евро
Эминем побил мировой рекорд по скорости читки, который сам же установил
В Пекине скупают маски из-за китайского коронавирса
В Испании объявили чрезвычайную климатическую ситуацию
Лавров предупредил об опасной "затеваемой НАТО игре" в космосе
В США назвали награду, назначенную Ираном за «голову Трампа», нелепой
В России собираются создать вакцину от китайского коронавируса
Три украинские компании потребовали установить пошлину на импорт российского топлива
Из-за ухудшения погоды коммунальные службы Москвы перешли на усиленный режим работы
Кардиолог подсказал, как можно бороться с образованием тромбов
Ирландец Макгрегор назвал феноминальным президента США
Зеленский пообещал украинцам уволить Кличко
Профильный комитет рекомендовал Госдуме принять законопроект о поправках в Конституцию в первом чтении
Онищенко заявил, что новый коронавирус в КНР может быть намеренной мутацией
Названы самые популярные сферы деятельности среди молодых российских предпринимателей