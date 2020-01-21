Минус министерство и вице-премьер: что изменилось в структуре правительства
Владимир Путин своим указом изменил структуру российского правительства. Однако кардинальных перемен не произошло:
- Вместо 10 вице-премьеров стало 9, один из них первый вице-премьер
- Министерство по делам Северного Кавказа упразднено, его полномочия переданы Министерству экономического развития
- Росимущество передано в ведение Министерства финансов. Ранее оно находилось в ведении Минэкономразвития.
- Руководство деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и Федерального медико-биологического агентства будет осуществлять Правительство РФ. Ранее они находились в ведении Минэкономразвития и Минздрава соответственно.
Этот указ вступил в силу со дня его официального опубликования.
ИСТОЧНИК KP.RU