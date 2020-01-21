Семья мальчика, которого аниматор греческого отеля сделал инвалидом, отсудила у компании 35 млн рублей

Эта жуткая история произошла летом 2013-го. Москвичка Екатерина Онищенко прилетела на греческий остров Крит с двумя детьми. Поселились в Laguna популярной сети Mitsis. Мальчишек, как и кучу других детей, развлекали местные аниматоры. В какой-то момент 11-летний Никита оставил без присмотра на столе свой мобильный телефон и увидел, как его забирает работавший с ребятами аниматор - молодой парень. Поначалу мальчик испугался поднимать шум. Даже родным ничего не сказал. А вечером все-таки решился подойти к сотруднику отеля и потребовать свой гаджет назад. Мужчина утащил ребенка в безлюдное место и нанес около двадцати ударов ножом. Потерявшего много крови мальчика обнаружили лишь через несколько часов. На санитарном самолете его в тяжелом состоянии доставили в Афины, а затем - в Германию.

Аниматора задержали. 20-летний голландец Сирино Срейвер работал в отеле первый сезон. На допросе он сознался, что действительно украл у ребенка мобильник, и ножом тоже бил он. Однако мама Сирино предоставила в полицию медицинские документы, что парень страдает психическим расстройством (как же его тогда взяли работать детским аниматором?!) и отморозка в итоге отправили на принудительное лечение. Известно, что сейчас он уже находится на свободе, работает на родине продавцом мороженого...

Никиту Онищенко спасли. Но у мальчишки фактически отказала вся нижняя половина тела - Срейвер несколькими ударами повредил ему спинной мозг. Он перенес десятки операций, но в итоге на всю жизнь прикован к инвалидному креслу.

Мать пострадавшего подростка подавала в греческий суд, требуя, чтобы владеющая отелем компания и туроператор Coral Travel, у которого были куплены путевки, компенсировали расходы на лечение. Тяжбы растянулись на годы. Параллельно семья Онищенко обратилась и в российский суд.

Поначалу все было печально. В 2017-м Бутырский суд постановил взыскать в качестве расходов на лечение 2,7 тысячи евро (при реальных затратах семьи в сотни тысяч!) и 1 млн рублей как компенсацию морального ущерба. Причем, иск против Coral Travel был вообще отклонен. Через год Онищенко дошли до Верховного суда. Там решение районного суда отменили и вернули иск на новое рассмотрение, признав, что туроператор тоже должен нести ответственность. И вот в Мосгорсуде вынесено апелляционное определение.

- Мосгорсуд постановил отменить решение Бутырского рай суда 2017 года, - сообщила «Комсомольской Правде» пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. - А также принял решение взыскать в пользу мамы ребенка Онищенко Екатерины Юрьевны с акционерного общества туристических и гостиничных предприятий «Паневропа» (это владелец сети отелей Mitsis) 365 тысяч евро - расходы на лечение, 40 тысяч евро - расходы на медицинские препараты. 47 тысяч евро на юридические услуги, почтовые расходы, услуги нотариуса, 6 тысяч евро и 108 тысяч рублей - транспортные расходы, 37 тысяч евро - расходы на проживание.

На круг получается, что крупная иностранная компания теперь должна заплатить семье Никиты Онищенко (осенью ему исполнилось 18 лет) около 500 тысяч евро, или почти 35 млн рублей по текущему курсу.

В суде сообщают, что с туроператора Coral Travel в свою очередь будут взысканы 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 50 000 - в качестве штрафа по закону о Защите прав потребителей.