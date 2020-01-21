Биография Сергея Кравцова: что известно о новом министре Просвещения РФ

Сергей Сергеевич Кравцов родился 17 марта 1974 года в Москве.

В 1996 году окончил Московский государственный открытый педагогический университет (сейчас это Московский педагогический госуниверситет) с красным дипломом по специальности "учитель математики и информатики".

В 2000 году окончил МГИМО по специальности "Государственное и муниципальное управление".

В 2007 году защитил в Российской академии образования диссертацию по организации профильного обучения в школах и получил степень доктора педагогических наук.

В 1997-2002 гг. работал в Институте управления образованием РАО, затем в Министерстве образования.

С 2004 по 2008 год - помощник главы Рособрнадзора, "отца ЕГЭ" Виктора Болотова. В стране как раз полным ходом шла реформа по введению Единого госэкзамена.

В 2008 году стал директором Федерального центра тестирования – организации, которая разрабатывала процедуры проведения ЕГЭ. В дальнейшем работал в РАО, В Минобрнауки, был ректором Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.

В 2013 году, после скандалов с массовыми утечками ответов на ЕГЭ, сменил на посту главы Рособрнадзора Ивана Муравьева. На этой должности Сергей Кравцов взялся за экзамены всерьез: из заданий ЕГЭ исчезла тестовая часть-"угадайка", а сами вопросы стали более практико-ориентированными. Ужесточились и меры безопасности – в школах появились камеры наблюдения и металлоискатели, а задания и бланки стали передавать силами спецсвязи и по защищенным интернет-каналам, чтобы избежать утечек.

Впрочем, ЕГЭ – это лишь небольшая часть. Под руководством Кравцова в России стали проводиться всероссийские проверочные работы (ВПР) в разных классах и национальные исследования качества образования по разным предметам, чтобы оценить пробелы школьников, не дожидаясь провалов на ЕГЭ.

Также Россия стало более активно участвовать в международных исследованиях качества образования – TIMSS и PIRLS (в которых наша страна оказалась в числе лидеров), PIACC, ICCS, PISA, и многие другие. К участию в таких исследованиях присоединились не только отдельные школы, но и целые регионы – например, Москва, Татарстан и Московская область – которые смогли оценить познания своих учеников в чтении, математике и естественных науках по международным стандартам и сравнить их успехи с другими странами.

С именем Кравцова и деятельностью Рособрнадзора связывают и закрытие около 1,5 тысячи вузов в стране. Чиновники объясняют работу «образовательной гильотины» тем, что необходимо было побороть огромное количество шарашкиных контор, выдававших дипломы о высшем образовании всем, кто заплатил. Но у этой гильотины нашлось немало и противников. Они утверждают, что под ножь в итоге попали и некоторые вузы с многолетней историей. Потому, что не удовлетворили каким-то формальным признакам Рособрнадзора.

Сергей Кравцов женат, воспитывает двоих детей. Дочь нового министра образования - школьного возраста (учится в средней школе).