2020-01-21T20:36:38+03:00
Политика

Биография Максима Решетникова: что известно о новом министре экономики

Назначен новый состав кабинета министров. Максима Орешкина на посту главы Минэкономразвития сменил губернатор Пермского края Максим Решетников. Что известно о биографии нового министра
Андрей ЗАЙЦЕВ
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С февраля 2017 года новый министр экономического развития работал губернатором родного Пермского краяС февраля 2017 года новый министр экономического развития работал губернатором родного Пермского краяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Родился в Перми в 1979 году, 40 лет. Окончил с отличием местную школу-гимназию. Затем поступил в Пермский госуниверситет. И там учился сразу на две специальности: «экономист-кибернетик» и «лингвист-переводчик». На последних курсах параллельно еще и начал работать в региональном правительстве. Всего за семь лет «дослужился» до должности первого заместителя главы администрации губернатора Пермского края. В 2007 году перебирается в Москву - в Министерство регионального развития. Через два года возвращается в Пермь - на должность руководителя администрации губернатора, но всего на полгода.

Уже в октябре 2009-го Сергей Собянин позвал молодого технократа в аппарат федерального правительства, которым он тогда руководил. А потом и в московскую мэрию. В апреле 2012 года Решетников становится министром правительства Москвы, руководителем Департамента экономической политики и развития города, одним из создателей инвестиционной стратегии Москвы до 2025 года.

С февраля 2017 года новый министр экономического развития работал губернатором родного Пермского края. Теперь новый премьер Михаил Мишустин доверил ему одно из самых сложных дел - формирование новой экономической политики всей страны. Кстати, как вспоминают школьные учителя, на выпускном вечере в альбоме своего классного руководителя он написал слова благодарности с подписью: «От будущего премьера». Теперь он в паре шагов от мечты детства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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