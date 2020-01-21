Биография Алексея Оверчука: что известно о новом вице-премьере

Оверчук Алексей Логвинович родился в 1964 году. После школы учился в Московской сельскохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева (специальность «экономическая кибернетика»). Кандидат экономических наук. Действительный государственный советник РФ 2 класса.

- С 1986 по 1993 гг. работал в сельхозакадемии имени Тимирязева. Позже замещал различные должности в Госкомитете РФ по земельным ресурсам и землеустройству, в государственном земельном комитете России.

- С 2000 по 2007 гг. избирался членом бюро и заместителем председателя рабочей группы по управлению земельными ресурсами Европейской Экономической комиссии ООН.

- С 2007 по 2008 гг. – был замруководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.

- С 2008 по 2010 гг. занимал руководящие должности в группе инвестиционных компаний «Ю-Эф-Джи Эссет Менеджмент».

- С марта 2011 года - замруководителя Федеральной налоговой службы.