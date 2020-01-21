2020-01-21T21:37:08+03:00
Политика

Биография Антона Силуанова: что известно о новом-старом министре финансов

Назначен новый состав кабинета министров. Министра финансов Антона Силуанова разжаловали с должности первого вице-премьера. Но оставили во главе Минфина. Рассказываем о его биографии: чем политик запомнился на своем посту
Андрей ЗАЙЦЕВ
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Антон Силуанов - потомственный чиновникАнтон Силуанов - потомственный чиновникФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Биография

Родился в 1963 году в Москве. В 1985-м окончил Московский финансовый институт по специальности «финансы и кредит». Доктор экономических наук. Антон Силуанов - потомственный чиновник. Его родители тоже работали в Минфине. Да и он всю жизнь провел в стенах министерства финансов - с 1985 года. Постепенно рос по карьерной лестнице. Успел поруководить двумя департаментами. В 2005 году стал заместителем главы Минфина. А в 2011 году сменил на посту министра Алексея Кудрина. В мае после назначения нового Кабмина стал вторым человеком в правительстве - первым вице-премьером. Такого совмещения должностей раньше не было. Впервые министра финансов сделали главным в правительстве по экономике. Но, похоже, этот эксперимент признали не очень удачным.

Чем запомнился на посту министра

1. Создал бюджетное правило. Это система, которая автоматически изымает лишние деньги из экономики и вкладывает их в резервы. Все сверхдоходы выше $42 за баррель идут напрямую в Фонд национального благосостояния. Это позволило увеличить нашу кубышку, которую исчерпали в кризис. Сейчас в ФНБ больше $120 млрд.

2. Превратил бюджет в профицитный. Тихо, не вступая ни с кем в громкие конфликты, он умудрился закрутить бюджетную политику гораздо жестче Кудрина. Понемногу сокращал расходы и повышал доходы (в том числе с помощью бывшего главы налоговой службы Мишустина).

3. Повысил пенсионный возраста. Решение было за президентом. Но, как говорят источники «КП», Силуанов был главным лоббистом этой идеи в правительстве. И смог продавить это решение, доказав, что другого пути нет и больше ждать уже невозможно.

4. Повысил налоговое давление на бизнес. В этот период оно резко усилилось. Предприниматели превратились в дойных коров для бюджета. А деньги стали собирать даже с самых маленьких предпринимателей. Одна из идей Силуанова - налог на самозанятых, которую успешно реализовали в ФНС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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