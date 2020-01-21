Биография Татьяны Голиковой: Что известно о сохранившей свой пост вице-премьере по социальным вопросам

Татьяна Голикова родилась 9 февраля 1966 г. в подмосковных Мытищах. В 1987 году окончила Московский институт народного хозяйства имени Плеханова. Первое место работы - отдел заработной платы НИИ труда. Примечательно, что там же работал и будущий министр труда (не сохранивший свой пост в правительстве Мишустина) Максим Топилин. С 1990 года Голикова работает в Минфине, где прошла все ступеньки служебной лестницы: от простого экономиста 1 категории до замминистра, и даже какое-то время была первым замом. Курировала работу над бюджетом, а также финансирование социальной сферы, безопасности, науки и государственного аппарата.

В сентябре 2007-го Голикова становится министром здравоохранения и социального развития, сменив на этой должности Михаила Зурабова, чье имя связывают со скандалами при закупке медицинского оборудования. И с тех пор она остается практически бессменным членом кабинета министров при разных премьерах — Викторе Зубкове, Владимире Путине и Дмитрие Медведеве. Под ее руководством был реализован национальные проекты «Здоровье» и «Доступная среда».

В 2012 г. Голикова на короткое время уходит в Администрацию президента (Владимира Путина), а на следующий год глава государства внес ее кандидатуру на должность председателя Счетной палаты, где она проработала 5 лет. Одной из самых громких акций контрольного ведомства под ее руководством стала проверка расходования средств на космодроме «Восточный». Размер приписок при строительстве различных объектов превысил 13 млрд руб.

В мае 2018 года Голикова получает назначение вице-премьером по вопросам образования, здравоохранения и социальной политики. Этот пост с тем же кругом обязанностей она сохранила и в новом кабинете министров.

Татьяна Голикова замужем за бывшим вице-премьером Виктором Христенко. Для обоих это второй брак. В своих интервью рассказывала, что любит готовить, принимать гостей и не говорит дома о работе. Хобби она уделяет время в выходные дни, когда есть время, и делает это с удовольствием. В ее доме часто бывают гости.