2020-01-21T21:33:53+03:00
Политика

Биография Александра Козлова: Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики сохранил свой пост

Женат на психологе МЧС, любит мощные внедорожники, играет в хоккей. Рассказываем о биографии Александра Козлова, министра по развитию Дальнего Востока
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Александр Козлов— один из самых молодых членов правительства. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАССАлександр Козлов— один из самых молодых членов правительства. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
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39-летний уроженец Южно-Сахалинска Александр КОЗЛОВ— один из самых молодых членов правительства.

Выпускник Московской академии предпринимательства и слушатель Дальневосточного федерального университета по специальности «Горный инженер», 5 лет назад он возглавил мэрию города Благовещенска. Где счастливо женился на психологе местного подразделения МЧС - и в браке этом родилась дочь.

В 2015-м победил на выборах губернатора Амурской области - и стал самым молодым главой региона за всю его историю .

В 2018-м назначен министром по развитию Дальнего Востока. Позже к его полномочиям добавили и работу по развитию Арктики.

В декларации за 2018 год у Козлова указан доход в 6 миллионов и 586 тысяч рублей, 120 соток земли в аренде и две квартиры площадью 68 и 73 квадратным метра (последняя в аренде). На Козлова также зарегистрированы автомобили Тойота Лэнд Крузер 200 и Додж.

Среди увлечений министра отмечают статусный хоккей и популярный футбол.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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