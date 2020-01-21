2020-01-21T21:58:21+03:00
Политика

Биография Максута Шадаева: что известно о новом министре цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России

За связь в стране будет отвечать создатель портала Госуслуг и подмосковной транспортной карты «Стрелка». Рассказываем о биографии нового министра связи Максута Шадаева
Дмитрий КОЗУРОВ
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Максут Шадаев работал вице-президентом по цифровым платформам ПАО «Ростелеком». Фото ТАСС/ Юрий МашковМаксут Шадаев работал вице-президентом по цифровым платформам ПАО «Ростелеком». Фото ТАСС/ Юрий Машков
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На должность министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в новом правительстве страны назначен Максут Шадаев, до того работавший вице-президентом по цифровым платформам ПАО «Ростелеком».

Родился новый министр связи в 1979 году в Москве, получил высшее образование в Московском государственном социальном университете Министерства труда и социального развития. Хотя сейчас Шадаеву 40 лет – совсем не много для федерального руководителя – у него за плечами опыт работы в самых разных структурах.

Начинал с компаний в области информационно-коммуникационных технологий, позже в 2004-м устроился в Министерство информационных технологий и связи – так тогда назывался нынешний Минцифраз. В 2008-м ушел в администрацию президента, где стал помощником руководителя, которым тогда был Сергей Нарышкин. В этот период своей карьеры Шадаев активно участвовал в разработке портала Госуслуги, который запустили в 2009-м.

Когда в 2012 году Нарышкин стал председателем Госдумы, Шадаев последовал за ним в статусе советника.

Через два года стал министром государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, а в 2016-м его повысили до зампреда регионального кабинета министров. В Подмосковье Шадаев запустил единую транспортную карту «Стрелка» - аналог столичной «Тройки»,

В 2018-м перешел в ПАО «Ростелеком», где занялся развитием цифровых платформ в статусе вице-президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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