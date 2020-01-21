2020-01-21T22:00:29+03:00
Политика

Биография Юрия Трутнева: что известно о вице-премьере, который оставил за собой ДФО

Биография Юрия Трутнева: многодетный отец, автогонщик, каратист
Борис ЕМЕЛЬЯНОВ.
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Юрий ТрутневЮрий ТрутневФото: Евгения ГУСЕВА
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63-летний уроженец Пермской области Юрий Трутнев родился в семье нефтяников, что во многом определило его жизненный путь. Выпускник горного факультета Пермского политеха (тогда же внештатно работал в угрозыске) начинал помощником бурильщика и оператором по добыче нефти. В конце 80-х активно вошел в кооперативное движение, чтобы в 90-х уже руководить собственными компаниями. Человек, занимавшийся поставками в Россию швейцарского шоколада, иномарок и тренажеров, в 1996-м возглавил Пермь, а четыре года спустя и Пермскую область.

В 2004-м возглавил министерство природных ресурсов, а с 2013-го стал вице-премьером и полпредом в Дальневосточном федеральном округе. В 2018-м продолжил работать на этом же направлении.

Трутнев многодетный отец — у него три сына и две дочери от разных браков. Достиг больших успехов в каратэ — обладатель черного пояса. Пять лет участвовал во всероссийских соревнованиях по авторалли.

Судя по декларации за 2018-й год, Юрия Петровича можно отнести к самым обеспеченным членам кабинета министров. Его официальный доход за тот период составил 538 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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