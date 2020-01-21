2020-01-21T22:15:29+03:00
Политика

Биография Дмитрия Кобылкина - министра природных ресурсов и экологии РФ

Дмитрий Кобылкин сохранил должность главы Минприроды в новом составе правительства
Сергей СЕМУШКИН
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Дмитрий КобылкинДмитрий КобылкинФото: Артем КИЛЬКИН
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Родился в 1971 году в семье инженеров-геофизиков. В 1993 году окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет (специальность «горный инженер-геофизик»).

С 1993 по 1994 гг. работал инженером комплексной географической партии в Тарасовском управлении геофизических работ.

С 1994 про 1995 гг. - геолог Таркосалинской нефтегазоразведочной экспедиции.

С 1996 года по 2001 гг. - работал на разных должностях в ОАО «Пурнефтегазгеология».

С мая 2001 года - гендиректор ООО «Ханчейнефтегаз».

С октября 2002 года — первый заместитель главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

В октябре 2005 года избран главой Пуровского района ЯНАО.

С 2010 года — губернатор ЯНАО.

В рейтинге эффективности губернаторов в 2015 году занял первое место. Главой Минприроды назначен в мае 2018 года. Одна из главных задач на посту - мусорная реформа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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