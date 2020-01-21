Владимир Соловьев: Я даже боюсь того оптимизма, который вселяет в меня состав правительства

- Правительство же у нас, Владимир, есть теперь.

- Блестящее абсолютно правительство.

- Чего-то скорость только… как оно формировалось - зашкаливает!

- Скорость – это для внешнего наблюдателя. Просто в этот раз работа велась без лишних утечек.

- У вас тоже не было утечек?

- (смеётся) Я не имею права отвечать на эти вопросы. Конечно, у меня не было утечек.

- Конечно, и у меня тоже не было. (тоже смеюсь) Ваши утечки все подтвердились?

- Я скажу так, важно, что подтвердилась логика. Потому что это - правительство меритократов. То есть все люди, которые назначены, это высокопрофессиональные люди, у которых известная биография.

Они - люди, прошедшие все необходимые ступени и прекрасно себя зарекомендовавшие. И вот это, мне кажется, принципиально важным. Я бы сказал, - даже новаторским. При этом, заметьте, что сохранены места для людей, которые себя блестяще проявили в предыдущем составе правительства. И те, как, например, господин Чуйченко, которые продолжают вести очень важную часть, получили тоже назначение. Хотя это должность иная. Но господин Чуйченко занимается «законодательной гильотиной» и теперь сможет это осуществить на уровне Минюста, что очень разумно.

- Вы так думаете?

- Потому что он еще и блистательный юрист.

- А что ещё зацепило - по-хорошему?

- Мне, как москвичу, приятно появление блистательного Марата Хуснуллина, Максима Решетникова. А кого вы знаете еще в нашей стране, столь блестяще разбирающегося в строительном комплексе и добившегося таких результатов?

- Ну, Хуснуллин...

- Это показывает, что школа Сергея Семеновича Собянина дает блестящие результаты.

- Потому что Решетников до того как стать губернатором, занимался инвестициями в Москве. Он прекрасно знает, как работать с бизнесом, человек очень опытный, несмотря на свой молодой возраст. Так что - я очень доволен.

Госпожа Абрамченко прекрасно себя проявила, реформируя тяжелейший участок - Росреестр, наводя там порядок и внедряя новые технологии.

То, что Михаил Владимирович взял с собой своих людей, которых он знает и которых он воспитывал, которые проходили профессиональный рост у него, - это тоже очень важно.

Это правительство, где ты понимаешь, кто почему и как назначен. И то, что сохранен, если угодно, большой Минфин, как его описывал господин Мишустин в программе «Воскресный вечер» в конце ноября, - он называл Антона Германовича Силуанова, Татьяну Алексеевну Голикову, себя, - так что этот большой Минфин по-прежнему работает. И у них прекрасные рабочие отношения с руководителем Счетной палаты, есть полное понимание.

А приход господина Белоусова, который человек очень принципиальный, напомню, что он на должность помощника шел с позиции руководителя Минэкономразвития, - показывает, какие задачи стоят перед всем экономическо-финансовым блоком.

- И какие же?

- Задача – развитие. При этом известно, что воззрения господина Белоусова очень сильно отличаются, например, от позиции господина Силуанова. При всем уважении их друг к другу. Но они люди разных взглядов на экономические необходимые решения. Что, если угодно, воспроизводит ту модель дискуссии, которая необходима при принятии решений.

- А где же либеральный блок?

- А я особо не вижу либеральный блок. Нужен профессиональный блок. Правительство должно быть профессиональным.

- И не партийным?

- Профессиональным. Не мужским, не женским, не по расовому признаку. Оно должно быть профессиональным.

Там три, если не больше, выпускника школы губернаторов. Это люди, которые показывают, что социальные лифты в нашей стране работают. И работает эта система подготовки кадров Кириенко, это - система лидерства.

Так что это можно записать в актив школе Комиссарова. Молодец.

Чернышенко (вице-премьер.- А.Г.) - прекрасно, что он здесь, в нашей «индустрии», и Олимпиады, и «Газпром-Медиа».

Конечно, интересный человек – Кравцов, он возглавлял Минобрнадзор. Он приходил ко мне на эфир, он на меня произвел большое впечатление тем, что на него невозможно давить. У него есть задача – он ее решает. И большое количество более чем сомнительных высших учебных заведений лишились аккредитации благодаря его принципиальной позиции.

- Пожелаем им успеха.

- Я даже опасаюсь того уровня оптимизма, который у меня самого есть.

С момента Послания, когда прозвучали очень важные мысли, когда речь идет о служении, - и исполнение этого Послания поручено очень сильному составу. Это не значит, что это уже данность, что никто не будет никогда меняться. Нет. Но ведь важно, что все изменения, которые произошли, если люди внимательно смотрели за Госсоветами и за встречами с президентом, то те, в чей адрес звучала критика и не находились необходимые решения, - они лишились своих должностей.

Отдельно я бы хотел сказать слова благодарности Владимиру Ростиславовичу Мединскому. Я уверен, что он отработал блестяще в должности министра культуры. Он человек яркий, убежденный, у него есть своя позиция. И я уверен, что на новой должности он будет очень хорош.

И я хотел бы отдельно сказать слова теплые блестящему врачу и организатору – Веронике Юрьевне Скворцовой. Я не могу вспомнить за последнее время, при каком еще министре здравоохранения произошел такой рост средней продолжительности жизни в России. То, что сейчас Вероника Юрьевна возглавит агентство (Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. - А.Г.), это тоже очень важно. Никто не разбрасывается кадрами. Это очень важный момент.

Владимир Соловьев, телеведущий: «Я даже боюсь того оптимизма, который вселяет в меня состав правительства». 00:00 00:00

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