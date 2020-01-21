2020-01-21T23:39:58+03:00
В мире

Западные СМИ о новом кабмине России: Путину важнее проблемы россиян, чем смена курса внешней политики

«КП» собрала реакцию иностранных журналистов на политические перестановки в России
Арина СУВОРОВА
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Российские и западные журналисты и аналитики не переставали гадать, кому достанутся министерские портфелиРоссийские и западные журналисты и аналитики не переставали гадать, кому достанутся министерские портфелиФото: REUTERS
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Встреча обновленного правительства с президентом Владимиром Путиным откладывалась несколько раз. Все это время российские и западные журналисты и аналитики не переставали гадать, кому достанутся министерские портфели. Кто усидит в своем кресле, а кто - нет. После внезапной отставки кабмина и премьер-министра Дмитрия Медведева можно было ожидать любого развития событий.

«Путин, который на прошлой неделе объявил о грядущих переменах, оставил на постах основных своих сподвижников. Министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу - верные союзники Путина и ключевые политические игроки - сохранили свои позиции, как и министр финансов Антон Силуанов и глава Минэнерго Александр Новак», - пишет Bangkok Post.

«Список министерств, получивших новых руководителей - министерство здравоохранения, спорта, образования и экономики, - наводит на мысль, что господин Путин хотел показать, что он серьезно относится к внутренним проблемам россиян, но при этом не планирует никаких изменений во внешней политике», - делает предположение The New York Times.

«Колобков (глава Минспорта - ред.) был заменен Олегом Матыциным, который занимал пост президента Международной федерации университетского спорта. Это ведомство тесно сотрудничает с Олимпийскими спортивными организациями. Эти связи Матыцина могут оказаться полезными, как в решении допингового скандала, так и в желании России обжаловать запрет на выступление российских спортсменов под национальным флагом на международных соревнованиях», - передает канадское CTV News.

«Основными жертвами смены правительства стали вице-премьер Максим Акимов, планы которого по созданию в России «цифровой экономики» зашли в тупик; Дмитрий Козак, курировавший «украинское направление»; религиозные консерваторы Владимир Мединский и Ольга Васильева, а также вице-премьер Виталий Мутко, возглавлявший министерство спорта России в разгар допингового скандала», - пишет Financial Times.

«Новые назначения в кабмин могут быть направлены на перезагрузку ослабленного имиджа правительства. Они сконцентрируют внимание на стремлении Путина поднять реальные доходы россиян и реализовать крупные национальные инфраструктурные проекты, которые помогут России прорваться в новую экономическую лигу», - заключает Reuters.

Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

КСТАТИ

Новый состав правительства России 2020: официальный список кандидатов, утвержденный Владимиром Путиным

Стало известно, кто вошел в состав нового правительства – президент Владимир Путин подписал указа «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Напомним, после Послания Федеральному Собранию глава государства объявил о роспуске правительства (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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