Карен Шахназаров, гендиректор «Мосфильма» - о новом правительстве: «Харизматичное. Динамичное. Культурное. Молодое»

- Мне вообще понравилась эта история, - сразу же начал с оценок Карен Георгиевич. - Во-первых, все эти события, связанные с Посланием президента, сменой правительства, такие изменения...

Это все говорит очень положительно о нетривиальности нашего президента.

Ситуация - стабильная, «желтые жилеты» не бегают у нас. Денег в казне полно. Ну, проблемы есть. Ну, мог бы - ничего не делать.

Другой бы сидел и сидел. Но он все это перевернул. На мой взгляд, очень много положительного в этом есть.

- Как вам глава Минкульта Ольга Любимова?

- Я знаю Ольгу Борисовну. Она же кино занималась, возглавляла департамент кино. Она человек живой, из культурной среды, знает хорошо эту сферу. Она энергичная, доброжелательная. У меня к ней очень положительное отношение.

Я не хотел бы кидать камни в ушедшего министра. (Речь о Владимире Мединскому. - А.Г.) Ему можно сказать спасибо, он очень много полезных вещей сделал. И свое мнение имел, чем навлекал на себя разные… (протесты и жалобы. -А.Г.) Я думаю, он человек тоже молодой, способный, с опытом теперь большим. Полагаю, что он найдет себя в сфере культуре…

- Какие-то неожиданные фамилии услышали?

- Там много неожиданных. Та же Ольга Борисовна – это неожиданно. Она молодая.

- Правительство помолодело и стало женственнее?

- Хотя и то было не старое правительство.

Там появился Андрей Рэмович Белоусов. Это, в определенной степени, смена, - он рыночник, но он совсем, на мой взгляд, не либеральных взглядов придерживается. Человек очень энергичный, очень знающий. Там много таких лиц. А вам не нравится?

- Нет, наоборот. Я вообще с вами согласен.

- У нас всегда – правительство поменяли, и вот пускай работают. Понятно, что это не так все просто. И проблем в стране достаточно много, несмотря на стабильность.

От этого правительства можно ожидать какого-то роста, рывка. Видимо, это и ожидает президент.

То правительство у нас тоже нормальное было… при нем макроэкономическая ситуация была очень хорошая. Многие страны позавидовали бы.

Денег в казне много, золотовалютный запас огромный. Стабильно, инфляции нет. По этим показателям… понятно, видимо, время настало для того, чтобы более принципиальный рост был.

- Правительство молодое и культурное.

- Энергичное, харизматичное!

Карен Шахназаров, гендиректор «Мосфильма» - о новом правительстве: «Харизматичное. Динамичное. Культурное. Молодое» 00:00 00:00

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