Новый состав правительства России 2020: официальный список кандидатов, утвержденный Владимиром Путиным

Стало известно, кто вошел в состав нового правительства – президент Владимир Путин подписал указа «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Напомним, после Послания Федеральному Собранию глава государства объявил о роспуске правительства. В России выбирут новых министров и зампредов, а также самого премьер-министра. На должность главы правитеьства Владимир Путин предложил Михаила Мишустина, который ранее возглавлял Федеральную налоговую службу.

Предложенных им кандидатов одобрил президент, соответствующий указ подписан. Согласно документу, у премьера будет на одного зама меньше, чем в прошлом составе кабмина – девять замов, один из них первый зам, им станет Андрей Белоусов.

Упраздняется министерство по делам Северного Кавказа, его функции отошли к Минэкономразвити. Правительство возьмет на себя функции по управлению сразу несколькими федеральными ведомствами - Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА.

Минэкономразвития отныне не будет руководить Росимуществом. Контроль возьмет на себя Минфин.

Владимир Путин подписал указы о назначениях в состав правительства страны

НОВЫЙ СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ

Премьер-министр Михаил Мишустин

Первый вице-премьер Андрей Белоусов, экс-советник президента.

Вице-премьеры:

Дмитрий Григоренко, экс-замглавы ФНС.

Виктория Абрамченко, экс-глава Росреестра.

Алексей Оверчук, экс-замглавы ФНС.

Марат Хуснуллин, экс-заммэра Москвы.

Дмитрий Чернышенко, экс-председатель правления «Газпром-медиа».

Юрий Трутнев, сохранил пост.

Татьяна Голикова, сохранила пост.

Юрий Борисов, сохранил пост.

Министр обороны

Сергей Шойгу, сохранил пост.

Министр внутренних дел

Владимир Колокольцев, сохранил пост.

Министр иностранных дел

Сергей Лавров, сохранил пост.

Министр финансов

Антон Силуанов, сохранил пост.

Министр энергетики

Александр Новак, сохранил пост.

Министр промышленности и торговли

Денис Мантуров, сохранил пост.

Министр природных ресурсов и экологии

Дмитрий Кобылки, сохранил пост.

Министерство по чрезвычайным ситуациям

Евгений Зиничев, сохранил пост.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Александр Козлов, сохранил пост.

Министр сельского хозяйства

Дмитрий Патрушев, сохранил пост.

Министр строительства и ЖКХ

Владимир Якушев, сохранил пост.

Министр транспорта

Евгений Дитрих, сохранил пост.

Министр юстиции

Константин Чуйченко, экс-вице-премьер

Министр экономического развития

Максим Решетников, экс-губернатор Пермского края

Министр культуры

Ольга Любимова, экс-глава департамента кинематографии минкульта

Министерство здравоохранения

Михаил Мурашко, экс-глава Росздравнадзора

Министр спорта

Олег Матыцин, экс-глава федерации студенческого спорта

Министр науки и высшего образования

Валерий Фальков, экс-ректор Тюменского университета

Министр просвещения

Сергей Кравцов, экс-глава службы по надзору в сфере образования

Министр связи

Максут Шадаев, экс-вице-президент «Ростелекома»

Министр труда и соцзащиты

Антон Котяков, экс-замминистра финансов

В новый состав правительства не вошли:

Дмитрий Козак, Виталий Мутко, Максим Акимов, Алексей Гордеев, Ольга Голодец, Максим Орешкин, Александр Коновалов, Вероника Скворцова, Константин Носков, Ольга Васильева, Владимир Мединский, Максим Топилин, Павел Колобков