Ученые: люди стали непозволительно шумными

Ученые Королевского университета в Белфасте (Queen's University Belfast) причислили антропогенный шум — тот, который создает человечество, к главным загрязнителям окружающей среды и предупредили: от него исходит реальная угроза для жизни на Земле. К столь мрачным прогнозам экологов подтолкнул так называемый мета-анализ — изучение результатов более 100 исследований, касавшихся влияния шума на дикую природу.

Ёжики ищут тихие места для размножения, но находят их с трудом.

Результаты мета-анализа, на которые ссылается портал ScienceAlert, опубликованы в журнале Biology Letters Королевского общества Великобритании (Royal Society). Они свидетельствуют: техника, созданная людьми, работает очень громко. Непозволительно громко. Звуки, которые издают автомобили, поезда, самолеты, суда, заводы, буровые установки и прочие агрегаты — большие и маленькие — отравляют жизнь большинству животных. Шум из разных источников сливается в какофонию, сотрясающую уши на частоте примерно в 4 кГц — близкой к той, которую одни животные используют для общения, а другие — для навигации. Используют тихонько. От громких звуков у представителей фауны меняется гормональный фон, иным становится поведение. Шум влияет и на морских обитателей, включая рыб, которые становятся более уязвимыми. В в их среде больше всех шумят сонары и ветряные электростанции.

Раньше других от антропогенного — шумового — загрязнения окружающей среды начали страдать насекомые, число которых в последне время резко сократилось. Через 100 лет они вообще могут исчезнуть, пугают энтомологи. За насекомыми потянутся на тот свет животные, которые ими питаются - рептилии, земноводные, птицы. Погибнут растения - не кому будет их опылять. Без растений умрут с голоду травоядные, за травоядными — хищники. Так все и пропадут вслед за насекомыми — и люди в том числе, поскольку им тоже будет нечем питаться.

Окружающая среда нуждается в защите от шума, делают вывод Хансъёрг Кунк (Hansjoerg Kunc) и Рувен Шмидт (Rouven Schmidt) – авторы мета-анализа. И предлагают мировому сообществу принять соответствующие согласованные меры вроде тех, которые относятся к выбросам парниковых газов. Или антропогенный шум стихнет сам по себе по мере вымирания его организаторов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Шум портит наши фигуры

Конечно же, шум влияет и на людей. Не только раздражает и не дает уснуть. Но еще и угнетает центральную нервную систему, провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, нарушает обмен веществ, и меняет — как у животных - гормональный фон.

Только это еще не весь вред. Как выяснили шведские и норвежские исследователи: чем выше уровень шума, тем больше риск так называемого абдоминального ожирения - увеличения объема талии.

Специалисты Института медицины окружающей среды (Institute of Environmental Medicine), Каролинского института (Karolinska Institutet), Норвежского института общественного здоровья (Norwegian Institute of Public Health, Oslo, Norway) несколько лет наблюдали примерно за 5 тысячами шведов. Сопоставляли данные об их физическом состоянии с уровнями окружающего антропогенного шума - производственного, от автомобилей, железной дороги, пролетающих самолетов. И выявили характерную особенность у людей, проживающих в районах, подверженных шумовому загрязнению - выше 45 децибел.

Не жди тонкой талии, если уши устают.

Те, на кого постоянно давят неблагоприятные звуки, вес, как правило не набирают. Наоборот, многие худеют. О чем свидетельствуют индексы массы тела. Но фигуры у людей портятся: растут животы, толстеют бедра. С каждыми дополнительными 5 децибелами объем талии увеличивается в среднем на 0,2 сантиметра. А объем бедер - на 0,16 сантиметра. Увеличению талии более подвержены мужчины, бедер - женщины.

Причину феномена не установлена. Но в том, что он существует, ученые уверены. О чем сообщили в специализированном научном журнале Occupational & Environmental Medicine

Кстати, современный мир и в самом деле, что называется, бьёт по ушам: уровень шума в не столь уж людном офисе 60 децибел, на улице - 80, на производствах 90 и выше. То есть, источников дополнительных сантиметров на талиях и бедрах полно.