2020-01-22T18:58:48+03:00
Наука

Ученые: люди стали непозволительно шумными

Земле же нужна тишина, чтобы жизнь на ней сохранилась
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Поделиться:
Парадокс: чем больше антропогенного шума на планете, тем ближе тишина.Парадокс: чем больше антропогенного шума на планете, тем ближе тишина.
Изменить размер текста:

Ученые Королевского университета в Белфасте (Queen's University Belfast) причислили антропогенный шум — тот, который создает человечество, к главным загрязнителям окружающей среды и предупредили: от него исходит реальная угроза для жизни на Земле. К столь мрачным прогнозам экологов подтолкнул так называемый мета-анализ — изучение результатов более 100 исследований, касавшихся влияния шума на дикую природу.

Ёжики ищут тихие места для размножения, но находят их с трудом.

Ёжики ищут тихие места для размножения, но находят их с трудом.

Результаты мета-анализа, на которые ссылается портал ScienceAlert, опубликованы в журнале Biology Letters Королевского общества Великобритании (Royal Society). Они свидетельствуют: техника, созданная людьми, работает очень громко. Непозволительно громко. Звуки, которые издают автомобили, поезда, самолеты, суда, заводы, буровые установки и прочие агрегаты — большие и маленькие — отравляют жизнь большинству животных. Шум из разных источников сливается в какофонию, сотрясающую уши на частоте примерно в 4 кГц — близкой к той, которую одни животные используют для общения, а другие — для навигации. Используют тихонько. От громких звуков у представителей фауны меняется гормональный фон, иным становится поведение. Шум влияет и на морских обитателей, включая рыб, которые становятся более уязвимыми. В в их среде больше всех шумят сонары и ветряные электростанции.

Раньше других от антропогенного — шумового — загрязнения окружающей среды начали страдать насекомые, число которых в последне время резко сократилось. Через 100 лет они вообще могут исчезнуть, пугают энтомологи. За насекомыми потянутся на тот свет животные, которые ими питаются - рептилии, земноводные, птицы. Погибнут растения - не кому будет их опылять. Без растений умрут с голоду травоядные, за травоядными — хищники. Так все и пропадут вслед за насекомыми — и люди в том числе, поскольку им тоже будет нечем питаться.

Окружающая среда нуждается в защите от шума, делают вывод Хансъёрг Кунк (Hansjoerg Kunc) и Рувен Шмидт (Rouven Schmidt) – авторы мета-анализа. И предлагают мировому сообществу принять соответствующие согласованные меры вроде тех, которые относятся к выбросам парниковых газов. Или антропогенный шум стихнет сам по себе по мере вымирания его организаторов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Шум портит наши фигуры

Конечно же, шум влияет и на людей. Не только раздражает и не дает уснуть. Но еще и угнетает центральную нервную систему, провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, нарушает обмен веществ, и меняет — как у животных - гормональный фон.

Только это еще не весь вред. Как выяснили шведские и норвежские исследователи: чем выше уровень шума, тем больше риск так называемого абдоминального ожирения - увеличения объема талии.

Специалисты Института медицины окружающей среды (Institute of Environmental Medicine), Каролинского института (Karolinska Institutet), Норвежского института общественного здоровья (Norwegian Institute of Public Health, Oslo, Norway) несколько лет наблюдали примерно за 5 тысячами шведов. Сопоставляли данные об их физическом состоянии с уровнями окружающего антропогенного шума - производственного, от автомобилей, железной дороги, пролетающих самолетов. И выявили характерную особенность у людей, проживающих в районах, подверженных шумовому загрязнению - выше 45 децибел.

Не жди тонкой талии, если уши устают.

Не жди тонкой талии, если уши устают.

Те, на кого постоянно давят неблагоприятные звуки, вес, как правило не набирают. Наоборот, многие худеют. О чем свидетельствуют индексы массы тела. Но фигуры у людей портятся: растут животы, толстеют бедра. С каждыми дополнительными 5 децибелами объем талии увеличивается в среднем на 0,2 сантиметра. А объем бедер - на 0,16 сантиметра. Увеличению талии более подвержены мужчины, бедер - женщины.

Причину феномена не установлена. Но в том, что он существует, ученые уверены. О чем сообщили в специализированном научном журнале Occupational & Environmental Medicine

Кстати, современный мир и в самом деле, что называется, бьёт по ушам: уровень шума в не столь уж людном офисе 60 децибел, на улице - 80, на производствах 90 и выше. То есть, источников дополнительных сантиметров на талиях и бедрах полно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Если вы умрете, мне будет дешевле»: Не дождавшись лечения, нижегородец с болезнью Фабри скончался
Минздраву пришлось срочно отреагировать на случай в нижегородской деревне, доставив первую партия лекарственного препарата Фабразим в Павловскую ЦРБ [фото, видео]
Новости 24
В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Первый замгенпрокурора ушел в отставку
На выезженной земле в Австралии появляются ростки деревьев
Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 17 человек
Путин сократил визит в Израиль и Палестину на один день
Путин поручил создать единую базу данных для потерявших память людей
Фонду президентских грантов дополнительно выделили 3 млрд рублей на софинансирование региональных конкурсов для НКО
Колтушское шоссе в Ленинградской области расширят до четырех полос
В Китае сообщили о возможных мутациях нового типа коронавируса
Вице-премьер Абрамченко будет курировать Министерство природы
Украина запросила встречу Зеленского с Путиным в Израиле
Умер актёр Терри Джонс из комедийного шоу "Монти Пайтон"
Эксперт спрогнозировал, какие изменения жду прокуратуру под руководством Краснова
Путин выступит в качестве главного гостя на форуме по холокосту в Израиле
В поезде «Москва - Одесса» усыпили и обокрали артиста из Black Star
КНДР закрыла границы для иностранцев из-за коронавируса нового типа
Президент Парагвая болен лихорадкой денге
Хинштейн назначен главой комитета Госдумы по информационной политике
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко оценил детскую поликлинику в Тихвине: «Было - «безнадега», сейчас - пионер в медицине»
Владимир Путин о "группах смерти" в соцсетях: "Откуда такие уроды берутся?"
"У меня нет сердца": Маргарита Симоньян прокомментировала слухи о своей госпитализации
Путин сообщил, что маткапитал можно тратить сразу после рождения первенца
Путин назвал нецелесообразным введение парламентской республики в России
"Я же не была неудачей в твоей жизни": в Москве девочка оставила стихи для мамы перед тем, как покончить с собой
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Леонида Левина
Политолог оценил новые назначения в правительстве