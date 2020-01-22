Собчак и Богомолов строят дом за 40 миллионов рублей с двумя детскими

Перед рождением сына Платона Ксения Собчак решила переехать из Москвы на элитную Рублевку, в коттеджный поселок «Горки-8». Там телеведущая купила таунхаус напополам со своей мамой Людмилой Нарусовой. В трехэтажных апартаментах площадью 335 кв. метров есть все условия для комфортной жизни звезды: в цокольном этаже таунхауса расположена прачечная, три кладовки, гардеробная, кинозал; на первом этаже - гостиная, кухня-столовая с выходом на террасу, гараж; на втором этаже - кабинет с балконом, спальня с гардеробной; на третьем этаже - еще две спальни с гардеробной и балконом.

«И бассейн для Платона»

Но после второго замужества (осенью теледива стала женой театрального режиссера Константина Богомолова. - Ред.) семье Ксении стало тесно в таунхаусе. Собчак призналась в беседе с Лерой Кудрявцевой, что, вполне возможно, когда-то снова станет мамой. А значит, нужна еще одна детская.

В таунхаусе места для нее не нашлось, поэтому, по словам Собчак, она решилась на строительство большого нового дома с двумя детскими.

- Сразу могу сказать, у меня большие планы на будущее. Чтобы потом дом не перестраивать. У меня там будет большая спальня с большой гардеробной. И, конечно же, бассейн для Платона, - говорит Ксения Собчак.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732043" frameborder="0"></iframe> Собчак и Богомолов дерзко скрепили свой семейный союз в пятницу 13-го.Торжество отгремело в столичном Музее Москвы

Новоселье ожидается летом

- Это особняк из финской северной сосны площадью 1000 квадратных метров. Ксения планировала двухэтажный дом, но, когда мы приехали к ней на участок, поняли, что особняк в два этажа там не построишь, не сделав цокольную надстройку. Участок Собчак только с первого взгляда выглядит ровным, но на самом деле имеет перепад пять метров. Поэтому дом у нас с учетом цокольного этажа получается трехэтажным,- рассказали «КП» строители дома Собчак.

За полгода особняк Собчак и Богомолова практически достроили. Судя по всему, новоселье Ксюша и Константин смогут отпраздновать уже этим летом.

- В среднем дом, как у Собчак, обходится покупателю в 40 млн рублей, - объясняет дизайнер интерьеров Ирина Лукьянова.

У домов из финской сосны высокая теплоизоляция: в жару там будет прохладно, а в холод - тепло. Кстати, дома из дерева по прочности зачастую не уступают своим аналогам из кирпича.

1. Старый таунхаус Собчак в 335 кв. м оценили в 30 млн рублей. 2. А так выглядит строящийся дом ведущей. 1000 кв. м, примерная стоимость - 40 млн рублей.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Таунхаус выставят на продажу?

Новый дом Собчак находится в том же элитном поселке, что и ее таунхаус.

Окна таунхауса Ксении выходят как раз на стройку ее особняка. Неподалеку от дома Собчак стоит будка полиции.

- За охрану и благоустройство поселка Ксения платит 40 тысяч рублей в месяц. Плюс «коммуналка». А если нужно будет газон подровнять у ее нового дома, Собчак может обратиться к местным рабочим-таджикам, которые возьмут с нее за эту услугу всего 500 рублей, - рассказали «КП» соседи Ксении.

Впрочем, с их слов, в последнее время они видят у таунхауса ведущей лишь машину ее помощника. Мол, сама Ксения якобы переехала на время строительства дома в Москву, в квартиру мужа.

Местные риэлторы не исключают, что, достроив дом, ведущая выставит таунхаус на продажу.

- Выручить за него она сможет не более 30 миллионов рублей. Хотя легко может сдать его жильцам за 350 тысяч рублей в месяц, - говорят «Комсомолке» специалисты в области недвижимости. - С арендаторами, думаю, проблем не будет. Места тут хорошие. Во-первых, чужие здесь не ходят. Въезд на территорию поселка только по пропускам. Соседи - политическая элита, бизнесмены. Поселок расположен всего в 16 км от МКАД. От транспортных магистралей отделен лесополосой, близость мегаполиса не ощущается. При въезде в поселок есть действующий храм с монашеским подворьем и яблоневым садом. Сын Ксении Платон с нянями - частый гость на детской площадке, которая как раз находится в пешей доступности от владений Собчак.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/732574" frameborder="0"></iframe> Свадьба Собчак: самые яркие моменты.Эпатажная свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова наделала много шума. Ее обсуждают все кому не лень который день подряд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В новом доме за 40 млн рублей Собчак будет жить без Богомолова

После развода с Виторганом телеведущая решила построить свое семейное гнездо

Три года назад перед рождением сына Платона Ксения Собчак съехала из своей московской квартиры в закрытый коттеджный поселок «Горки-8» на Рублевском шоссе. Там еще в 2010 году Ксения напополам со своей мамой Людмилой Нарусовой купила таунхаус площадью 320 кв. метров. Половину дома занимала Ксения со своей семьей, половину - Людмила Борисовна. (подробности)