В новом доме за 40 млн рублей Собчак будет жить без Богомолова

Три года назад перед рождением сына Платона Ксения Собчак съехала из своей московской квартиры в закрытый коттеджный поселок «Горки-8» на Рублевском шоссе. Там еще в 2010 году Ксения напополам со своей мамой Людмилой Нарусовой купила таунхаус площадью 320 кв. метров. Половину дома занимала Ксения со своей семьей, половину - Людмила Борисовна.

Особняк из финской сосны

В прошлом году Собчак после скандала с тогда еще мужем Виторганом задумалась о переезде в новое гнездо. Напомним: в порыве ревности Виторган подрался с режиссером Богомоловым, которому приписывают амурную связь с Ксюшей. Недавно Ксения заявила, что официально развелась с Виторганом. Теперь телеведущую почти на всех раутах сопровождает Богомолов.

Впрочем, как рассказали «КП» в компании, которая строит новый дом для Ксении, в особняке телеведущей пока не нашлось места для Константина Богомолова. Мол, туда Собчак планирует переехать только с сыном Платоном.

- Она сказала, что будет жить одна, но время от времени к ней будут заезжать в гости друзья, поэтому дом будет большой, - поведали «КП» строители особняка Собчак. - Фундамент сейчас заливают. Это будет особняк из финской северной сосны. Ксения Анатольевна станет хозяйкой дома площадью 1000 квадратных метров. Там будет цокольный этаж и большой бассейн. Ксения планировала двух-этажный дом, но, когда мы приехали к ней на участок, поняли, что особняк в два этажа там не построишь, не сделав цокольную надстройку. Участок Собчак только с первого взгляда выглядит как ровный, но на самом деле он имеет перепад 5 метров. Поэтому дом у нас с учетом цокольного этажа получается трехэтажным.

Схема нового жилья Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

По стопам Бондарчука и Бабкиной

- Ксения Собчак строит себе деревянный дом премиум-класса, - комментирует проект особняка телеведущей дизайнер интерьеров Ирина Лукьянова. - В среднем дом, как у Собчак, обходится покупателю в 40 миллионов рублей. У домов из финской сосны высокая теплоизоляция: в жару там будет прохладно, а в холод - тепло. Кстати, дома из дерева по прочности зачастую не уступают своим аналогам из кирпича, а иногда прочность древесины превосходит даже другие строительные материалы. Плюс это самый экологичный материал. Из минусов - дом впитывает в себя влагу, и, если не поддерживать климат-контроль, можно очень легко занести грибок. Потом избавиться от этой головной боли будет непросто. Почему Ксения выбрала деревянный дом? Потому что это сейчас модно. Весь мир смотрит в сторону экологичности. Начиная с продуктов питания и заканчивая натуральными материалами в одежде и строительных материалах.

Многие знаменитости живут в подобных домах из финской сосны: Олег Тиньков, Федор Бондарчук, актер Вилле Хаапасало, Надежда Бабкина, футболист Александр Кержаков, фигуристы Алексей Тихонов и Мария Петрова. И у подруги Собчак Ольги Слуцкер такой же дом. Так что не удивлюсь, если Ксения последовала советам своих друзей, побывав у них в гостях.

А КАК У ДРУГИХ?

Билан поселился на Сказочной улице, а Газманов залезает в спальню по канату

Многие российские звезды выбрали для себя жизнь в пригороде

Дарья ПАВЛОВА

Дима Билан поселился в поселке Рассказовка в Подмосковье. Чтобы найти нужный участок, певцу пришлось пересмотреть около сорока вариантов. Со слов артиста, не последнюю роль сыграло волшебное название улицы - Сказочная.

Дом певца находится практически в лесу, поэтому на участок Димы частенько захаживают лисы.

- Они даже ночуют у меня на парапете! - уверяет Билан.

Стройка дома заняла около трех лет. Сейчас в гостиной у Билана небольшой камин и черный рояль, где артист вечерами музицирует. Полы украшены турецкими коврами ручной работы.

Особая гордость - ванная комната с оригинальным круглым окном. На стенах - панно из оникса.

В своем особняке Билану очень уютно. Фото: instagram.com/bilanofficial

Особняк Григория Лепса находится на Новорижском шоссе, в 10 км от МКАД. Вместе с детьми и женой Анной артист поселился в элитном подмосковном коттеджном поселке «Третья Охота». Здесь стоимость некоторых домов доходит до 300 млн рублей - дворцы! Поселок окружен лесным массивом, есть свой обустроенный пляж на озере.

В нескольких шагах от своего дома певец три года назад отстроил свой продюсерский центр. Оба строения выполнены в виде буддийских пагод. На территории - внушительных размеров бассейн.

Олег Газманов свил гнездо площадью 500 квадратных метров в Серебряном Бору. Участок в 15 соток расположен рядом с границей столицы и окружен со всех сторон лесом. Вблизи озеро, где певец в свободное от гастролей время делает заплывы на лодке-каноэ. Зная давнюю любовь к морю, архитекторы предложили исполнителю хита «Морячка» создать дом в виде корабля. В дополнение построили капитанскую площадку со штурвалом на террасе второго этажа, а на первом установили колокол небольшого размера. А еще у Газманова канат, натянутый снаружи особняка, по которому певец может из спальни попасть на улицу.

Поближе к природе перебрался и Владимир Пресняков с Натальей Подольской. Супруги приобрели трехэтажный особняк на Калужском шоссе в престижном поселке «Антоновка». Там дома с участком продаются по ценам от 25 до 200 млн рублей.

В коттедже супругов четыре спальни, кухня, гостиная, хаммам с бассейном, гараж, спортзал, каминный зал и детская комната для их маленького сына Артемия. Особое место занимает люстра 6,6 метра, которая расположена по всей высоте коттеджа - в 3 этажа.

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