Вместо Мутко над стройками России теперь будет "шефствовать" строитель Хуснуллин

- Константин Георгиевич, одно из самых ярких кадровых решений при формировании нового правительства - это, на мой взгляд, смена вице-премьера, отвечающего, в том числе, за строительство. Виталия Мутко на этом посту заменил Марат Хуснуллин. А у вас есть с ним контакт?

- Есть, конечно...

- Ну, как он работал в Казани - все помнят.

- Да, это он заложил там основу. Особенно - когда Казань, да и вся Россия, готовились к 1000-летию столицы республики.

- Да, я освещал участие президента Владимира Путина в открытии Универсиады - конечно, столицу Татарстана было не узнать. И в Москве Хуснуллин крепко же взялся за стройку.

- Он сменил Владимира Ресина на посту вице-мэра, отвечающего за строительство.

- Да, Владимир Иосифович и сейчас - советник мэра, помощник Патриарха, отвечает, в том числе, и за программу по сооружению храмов в столице.

- Я должен сказать, что новый вице-премьер - очень опытный, вдумчивый и решительный руководитель, с точки зрения стройки.

Генеральный директор Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию ЖКХ Константин ЦицинФото: Иван ПРОХОРОВ

- Кстати, я родился, можно сказать, на стройке - оренбургской, мой папа - Пётр Алексеевич Гамов - был бригадиром строителей-монтажников, Героем Социалистического Труда... Я бы - была бы возможность - ушёл бы на стройку работать, каменщиком... Так что - у меня к стройкам - отношение особое.

- Интересно...

- Значит, Марат Хуснуллин - на большой стройплощадке, в масштабах России - потянет, да?

- Разумеется. Я просто могу сказать, что когда вот мы начинали - это было 12 - 13 лет назад, скажем так - Татарстан для нас был всегда площадкой, где мы отрабатывали различного рода модели, строители Татарстана были первыми, кто стал работать по той системе капремонта домов, которая сегодня активно используется...

- Вы имеете ввиду, когда начинал работу Фонд ЖКХ.

- Даже не Фонд ЖКХ - там создали подобие вот той модели, которая стала потом работать в стране в целом. И они ещё 8 лет назад - по нашей просьбе, начали у себя такую работу. Причём - она начиналась достаточно, так скажем, тяжеловато, поскольку тогда это было все добровольно.

Но там не все дома, понятно, вошли в эту систему - порядка 60 процентов всего. Но они модель четко отработали и, благодаря этому, у них на сегодня, практически, весь жилой фонд отремонтирован примерно на 90 процентов.

- О! А в целом в России?

- Ну, в России, конечно, меньше.

- И сколько же?

- Ну, меньше там - 50 процентов.

- Понял. Так...

- И Марат Хуснуллин как раз стоял у истоков. Ну, конечно, основное в этом плане заложил ещё Минтимер Шаймиев, это естественно. Вот... А он уже реализовывал эти планы. И тогда это было новое для всех. Да, сомнения, естественно, были. Но они это преодолели. Строительный комплекс, который Хуснуллин возглавлял, он был министром строительства республики - конечно, работал очень чётко и слаженно.

- Это и есть главное, что позволило продвинуть стройку к прогрессу: комплексный подход и к планированию, и к реализации планов, четкость, слаженность всех подразделений.

- Причём - и в жилищном строительстве, и в сооружении промышленных объектов. Так что - и здесь для Марата Хуснуллина задача понятна - что надо делать.

- То есть - с его приходом в правительство и вам проще будет работать, я имею ввиду - не только лично вас, а вообще всю вашу структуру, всю систему.

- Мы будем работать сообща и решать те задачи, которые поставлены. Саш, самое главное, я думаю - появятся новые нетрадиционные решения, которые позволят обеспечить определенный прорыв.

- Именно в строительстве.

- Именно в строительстве, да.

- А сколько вот средств президент выделил вам - вашему фонду - до 2024-го - 2025-го.

- 486 миллиардов.

- О! Это почти полтриллиона, что ли?

- Совершенно верно.

- Это - на программу переселения из аварийного жилья.

- Да.

- И вот вы вместе с Хуснуллиным...

- Теперь он отвечает за реализацию всего национального проекта "Жилье и доступная среда" , где отдельно указан и нацпроект, касающийся переселения граждан из аварийного жилья.

- Вот честно скажите - когда вы работали с другим вице-премьером, который был ближе к спорту, - у вас тогда были какие-то беспокойства там, я не знаю - пойдёт программа - не пойдет? И теперь оптимизма больше?

- Он - оптимизм - у нас на том же уровне. Поскольку мы прекрасно осознавали свои возможности и возможности регионов. Никаких опасений не было. Более того, мы прекрасно понимали, что - те показатели, которые были на 2019-й заложены в проекте, честно могу сказать - они были достаточно небольшие, мы их перевыполнили и весьма значительно.

Ну, скажем так, - в нацпроекте было заложено порядка 140 тысяч квадратных метров, а мы вышли на объём 600 тысяч, а всего по программе переселения - почти 850 тысяч квадратных метров предоставили для жильцов из аварийных домов. При этом регионы добавили почти 230 тысяч - по своим программам, на которые они выделяли деньги отдельно, без федерального центра. То есть - машина раскрутилась. И регионы, не желая отступать, начинают реализовывать ещё и свои задачи самостоятельно.

- Ну, я говорю об оптимизме в том смысле, что на должность вице-премьера, отвечающего за строительство, пришёл наконец строитель.

- Я думаю, Марат Хуснуллин будет правильно выстраивать идеологию, с точки зрения, в первую очередь, стройки, жилищного строительства. (Тут я не беру даже программу переселения.) А вот там проблемы возникают - прежде всего, при выполнении поставленной президентом Владимиром Путиным задачи - сдавать в год 120 миллионов квадратных метров жилья. Это - сложная задача. И она (точнее, её реализация) немножко буксовала - не только потому, что ... ( Тут я не буду ни в кого кидать камни.)

Константин Цицин, гендиректор Фонда ЖКХ: «Надеемся, что с приходом вице-премьера Марата Хуснуллина амбициозный план - в год 120 млн квадратных метров жилья в России - пробуксовывать не будет» 00:00 00:00

Повлиял и переход на современную систему организации - речь о новых подходах в работе со строительными компаниями. И это все очень сильно, скажем так, подкосило стройку.

У нового вице-премьера, думаю, в первую очередь должна стоять задача - сохранить строительный комплекс в регионах. Я не беру крупные города, там - более-менее - все нормально. А вот небольшие региональные компании, к сожалению, могут оказаться банкротами.

- То есть - хлопот на стройках много, и вы надеетесь, что с приходом нового вице-премьера с ними удастся справиться...

- Как я уже сказал - наверняка с приходом Марата Хуснуллина появятся новые - прорывные, нетрадиционные решения. Этого давно уже все ждут...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756008" frameborder="0"></iframe> Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

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