2020-01-22T11:58:20+03:00
Экономика

Олег Скуфинский - новый глава Росреестра: Викторию Абрамченко сменит зам «дальневосточника» Трутнева

Главой Росреестра назначен Олег Скуфинский, до этого работавший замполпреда по Дальнему Востоку
Елена ОДИНЦОВА
Поделиться:
Новым главой Росреестра станет Олег Скуфинский. Фото rsppdfo.ruНовым главой Росреестра станет Олег Скуфинский. Фото rsppdfo.ru
Изменить размер текста:

Стало известно, кто будет возглавлять Росреестр вместо Виктории Абрамченко, которая в новом правительстве стала одним из вице-премьеров. Руководителем службы назначен Олег Скуфинский. До этого работал заместителем полпреда по Дальнему Востоку. Бывший шеф нового главы Росреестра Юрий Трутнев в новом правительстве сохранил за собой пост вице-премьера.

Олег Скуфинский родился в 1974 году в Курске. Закончил Воронежский государственный аграрный университет им. Глинки по специальности инженер-землеустроитель, там же получил степень кандидата экономических наук. Также учился в Королевском техническом институте г. Стокгольма, Швеция (программа Master of science in Land management).

С 1998 по 2002 год работал начальником управления в Минземстрое России, затем в Госкомземе, Росземкадастре. С 2002 по 2012 — занимал различные руководящие должности в коммерческих структурах, так или иначе связанных с земельными отношениями, разработкой информационных систем в этой сфере, налогами на недвижимость.

В 2012 - 2013 гг. – руководитель экспертно-аналитического центра экономики недвижимости Высшей школы экономики.

Параллельно вел довольно широкую общественную деятельность. C декабря 2008 г. - председатель Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости, с 2011 г. - член Правления ТПП РФ. С 2012г. - руководитель рабочей группы «Оптимизация процедур регистрации собственности» Агентства стратегических инициатив. С 2012г. - представитель Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей по имущественным правам, кадастрам и земельным отношениям (общественный омбудсмен).

С 2013 года занимал должность замминистра по развитию Дальнего Востока. В 2015 году был назначен на должность заместителя полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Биография Виктории Абрамченко: что известно о новом российском вице-премьере

Глава Росреестра Виктория Абрамченко стала одним из новых вице-премьеров, рассказываем ее биографию (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Смена правительства»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Правительство теперь обязано ежегодно докладывать Путину о ситуации с продовольственной безопасностью
Дворкович назван самые востребованные российские разработки
В Сирии боевики обстреляли западную часть Алеппо
Эксперты назвали плюсы и минусы идеи разрешить коллекторам собирать долги по ЖКХ
Китай принял меры для предотвращения распространения нового вируса в России
Мишустин поручил представить предложения по нацпроектам
Совфед утвердил Игоря Краснова в должности генпрокурора
Мишустин назначил Валерия Сидоренко первым замруководителя аппарата кабмина
Три человека ранены во время стрельбы в ТЦ Лас-Вегаса
Совфед освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора России
Мишустин подписал распоряжение о новой структуре аппарата правительства
Пресс-секретарем премьера Мишустина стал Борис Беляков
Фотографии лежащего в кровати Шумахера пытаются продать за миллион фунтов
Названы лучшие туристические места для отдыха в одиночестве
Новый министр спорта РФ встретится с представителями WADA и РУСАДА
В Абхазии стартовала избирательная кампания
Мишустин поручил подготовить изменения в законы о бюджетах России и ПФР
Су-34 «научат» обнаруживать невидимые цели
Число пострадавших при обстреле военных баз США в Ираке возросло
В ближайшие два года система адресной поддержки малоимущих распространится по всей стране
Трампа разозлило решение Обамы выслать российских дипломатов из США
В России появится более 600 новых площадок для санитарной авиации
Адвокат: Греция обманула Россию, пообещав выслать Винника на родину
В России из-за аномально теплой зимы проснулись клещи
На Сахалине льдину с 300 рыбаками оторвало от берега
Назван самый популярный у россиян иностранный политик