Олег Скуфинский - новый глава Росреестра: Викторию Абрамченко сменит зам «дальневосточника» Трутнева

Стало известно, кто будет возглавлять Росреестр вместо Виктории Абрамченко, которая в новом правительстве стала одним из вице-премьеров. Руководителем службы назначен Олег Скуфинский. До этого работал заместителем полпреда по Дальнему Востоку. Бывший шеф нового главы Росреестра Юрий Трутнев в новом правительстве сохранил за собой пост вице-премьера.

Олег Скуфинский родился в 1974 году в Курске. Закончил Воронежский государственный аграрный университет им. Глинки по специальности инженер-землеустроитель, там же получил степень кандидата экономических наук. Также учился в Королевском техническом институте г. Стокгольма, Швеция (программа Master of science in Land management).

С 1998 по 2002 год работал начальником управления в Минземстрое России, затем в Госкомземе, Росземкадастре. С 2002 по 2012 — занимал различные руководящие должности в коммерческих структурах, так или иначе связанных с земельными отношениями, разработкой информационных систем в этой сфере, налогами на недвижимость.

В 2012 - 2013 гг. – руководитель экспертно-аналитического центра экономики недвижимости Высшей школы экономики.

Параллельно вел довольно широкую общественную деятельность. C декабря 2008 г. - председатель Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости, с 2011 г. - член Правления ТПП РФ. С 2012г. - руководитель рабочей группы «Оптимизация процедур регистрации собственности» Агентства стратегических инициатив. С 2012г. - представитель Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей по имущественным правам, кадастрам и земельным отношениям (общественный омбудсмен).

С 2013 года занимал должность замминистра по развитию Дальнего Востока. В 2015 году был назначен на должность заместителя полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

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