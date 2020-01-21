2020-01-21T21:35:59+03:00
Политика

Биография Виктории Абрамченко: что известно о новом российском вице-премьере

Глава Росреестра Виктория Абрамченко стала одним из новых вице-премьеров, рассказываем ее биографию
Елена ОДИНЦОВА
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Виктория АбрамченкоВиктория АбрамченкоФото: Иван МАКЕЕВ
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Виктория Абрамченко до сих пор возглавляла Росреестр — ведомство, ответственное за регистрацию и учет прав на самое дорогое имущество, которое есть у россиян, их недвижимость. Одновременно была замминистра экономического развития.

Окончила Красноярский государственный аграрный университет и Российскую академию госслужбы при Президенте. Дальше биография нового вице-премьера в основном связана с работой в государственных структурах: Роскомземе, ФГУ «Земельная кадастровая палата», Роснедвижимости, Минэкономразвития.

В 2011–2012 годах – заместитель руководителя Росреестра. В 2012–2015 годах – директор Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза, в 2015-2016 — замминистра сельского хозяйства.

С октября 2016 года — замминистра экономического развития и руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. За время ее работы на этом посту Росреестр достаточно серьезно продвинулся в плане создания всевозможных электронных сервисов и перевода услуг в электронный вид. При этом за последний год принято, не без участия Росреестра, и несколько важных законов, защищающих граждан от мошенничеств с их недвижимостью.

Карьеру новый вице-премьер вполне успешно совмещает с семейной жизнью: замужем, есть сын.

Последнее интервью Виктории Абрамченко «Комсомольской правде» - о дачной и гаражной амнистиях, и о том, как россиянам защитить свои квартиры от мошенников — смотрите здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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