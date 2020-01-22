Как правильно лечить небольшую рану у детей, чтобы не было грубого рубца

После любой травмы может образоваться шрам или рубец из келоидной ткани. Это естественный процесс, но предотвратить его можно. Чтобы последствия были минимальны, необходимо следовать следующим рекомендациям:

1. После травмы необходимо определить нужна ли вам медицинская помощь

Медицинская помощь может понадобится если расстояние между краями раны более 1 см, при глубоких, колотых ранах, глубоких дефектах мягких тканей, длительном кровотечении, наличие перелома кости, если в ране видны связки и сухожилия. В этом случае необходимо приехать в травмпункт или вызвать машину скорой помощи, предварительно наложив повязку. Если рана средних размеров на лице, то лучше обратиться к хирургу для наложения косметического шва

2. Необходимо промыть и обработать рану

Для очистки раны нужно ее промыть теплой водой, или раствором хлоргексидина, прижать к ране марлевую салфетку или сухую ткань, для остановки кровотечения. Не надо использовать перекись водорода для очистки раны, а раствором бриллиантовой зелени стоит смазывать только края раны.

3. Наложить сухую повязку

Сухая повязка накладывается на небольшую рану. При этом необходим нужно использовать такой бинт, чтобы он прикрывал весь поврежденный участок и защищал рану. Ежедневно перевязывайте рану

4. Наблюдать за возможным инфицированием раны.

Если появится отек, покраснение, гной, пульсация в поврежденном месте, повысится температура кожи рядом с раной, или общая температура тела, то нужно обратиться у врача.

5. Принимать меры для предотвращения рубца

Для предотвращения рубца можно небольшую рану смазывать вазелином, или использовать гидрогелевый пластырь, или делать перевязку с бинтом, пропитанным силиконовым гелем.

Необходимо также ограничить движения, чтобы кожа вокруг раны не натягивалась. Следует защищать рану и участок кожи вокруг нее от попадания прямых солнечных лучей. После заживления раны на открытом участке тела в летний период нужно применять солнцезащитный крем.

Для заживления раны без рубца нужно принимать витамин С, цинк, белки Источником витамина С могут быть пищевые продукты: апельсины, капуста брокколи, помидоры, грейпфруты, мандарины, лимон. Также есть мази, содержащие 5-10% витамина С. Цинк содержится в молоке, яйцах, миндале, семечках. Источником белков являются яйца, морепродукты, индюшатина.

В качестве антибактериального ранозаживляющего средства хорошо себя зарекомендовал крем “АРГОСУЛЬФАН®” ¹. Это единственный в России препарат с действующим веществом сульфатиазол серебра². АРГОСУЛЬФАН® имеет широкий перечень показаний к применению (мелкие бытовые травмы, ожоги, пролежни, гнойные раны) ³ и способствует заживлению без образования грубого рубца .

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