В правительстве Мишустина шесть многодетных министров

Президент Владимир Путин в своем Послании сказал: одна из главных проблем в стране - демография. Население России стремительно сокращается, а детей рождается мало. Решать эту проблему придется новому правительству. «Комсомолка» решила посчитать, а сколько детей в семьях самих членов кабмина.

Всего в составе нового кабмина 31 человек. На всех министров во главе с премьером Михаилом Мишустиным приходится 56 детей. Больше всего детей у вице-премьера Юрия Трутнева. У него три сына и две дочери от разных браков (всего Трутнев женился трижды).

Помимо Трутнева, в новом правительстве еще пять многодетных отцов. Троих детей имеет премьер Михаил Мишустин, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта Евгений Дитрих, министр экономического развития Максим Решетников, министр юстиции Константин Чуйченко. 14 членов правительства воспитывают двоих детей. И восемь министров имеют по одному ребенку. Бездетных в новом кабмине трое: вице-премьер Татьяна Голикова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и, судя по всему, вице-премьер Алексей Оверчук (по крайней мере, в открытых источниках нет никаких упоминаний о его детях).

Для сравнения, у всех членов правительства Медведева было в общей сложности 65 детей. Первое место по числу детей также принадлежало вице-премьеру Юрию Трутневу. За ним шел министр культуры Владимир Мединский, у которого четыре ребенка. Членов правительства с тремя детьми было шесть. Это вице-премьер и глава Аппарата правительства Константин Чуйченко, министр спорта Павел Колобков, министр юстиции Александр Коновалов, министр транспорта Евгений Дитрих, министр связи Константин Носков и глава Минкавказа Сергей Чеботарев. Таким образом, в правительстве Медведева было 8 многодетных отцов (в правительстве Мишустина - 6).

15 министров из старого состава воспитывали двоих детей. Восемь членов правительства имели по одному ребенку. В их числе - премьер Дмитрий Медведев. Бездетной в старом составе кабмина была только Татьяна Голикова.

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