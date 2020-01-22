"Вот так Ниночка!": беременность Нинидзе от режиссера назвали причиной ее расставания с бывшим мужем Собчак

Бывший муж Ксении Собчак, похоже, опять не у дел. Едва оправившись после скандального развода с телеведущей, он, вроде бы, обрел личное счастье с 28-летней актрисой Нино Нинидзе. И даже планировалась свадьба. Но недавно появились слухи о том что влюбленные якобы расстались.

"Свадьба Нино Нинидзе, назначенная на март этого года, была событием вынужденным. Ниночка так сладко пела, так гуляла, настолько искренне изображала чувства, что... залетела", - предположила осведомленная Лена Миро.

Однако, по словам обозревательницы, судя по всему, у Нины могли завязаться отношения на стороне. "Впервые в жизни Нино снялась в главной роли у режиссера Якина. Вот он - Шота Гамисония. Рассуждать о том, чей ребенок на самом деле в животе Ниночки, пока рано, но все равно очень грустно", - написала блогерша.

Она утверждает, что, едва оправившись от измены Ксении Собчак, ее бывший муж снова поверил в любовь. Его не смущала даже разница в возрасте в 19 лет. А тут такое. В качестве аргумента душевных переживаний мужчины Миро процитировала сообщение, которое он оставил в блоге: "Когда тебя предали - это все равно, что руки сломали. Простить можно, но вот обнять уже не получается".

Стоит отметить, что Нино Нинидзе раньше была замужем за актером Кириллом Плетневым. Но в мае 2019 года супруги развелись. Брошенный муж тяжело переживал уход Нинидзе. Он даже записал обращение к поклонникам, где рассказал о своей депрессии. Пара состояла в официальном браке всего год, а в гражданском союзе звезды прожили до свадьбы еще три года. Кирилл тогда намекал, что крах семейной жизни произошел не по его вине.

Злые языки поговаривали, мол, разрыв случился из-за неверности Нино. Якобы она изменяла мужу с сыном Федора Бондарчука. Сама Нинидзе свой развод никогда не комментировала и не называла причин расставания с мужем. В настоящее время она воспитывает сына, рожденного от союза с Плетневым.