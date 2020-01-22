2020-01-22T17:32:45+03:00
Звезды

"Вот так Ниночка!": беременность Нинидзе от режиссера назвали причиной ее расставания с бывшим мужем Собчак

Говорят, актриса носит под сердцем ребенка от другого мужчины
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Говорят, актриса носит под сердцем ребенка от другого мужчиныГоворят, актриса носит под сердцем ребенка от другого мужчиныФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Бывший муж Ксении Собчак, похоже, опять не у дел. Едва оправившись после скандального развода с телеведущей, он, вроде бы, обрел личное счастье с 28-летней актрисой Нино Нинидзе. И даже планировалась свадьба. Но недавно появились слухи о том что влюбленные якобы расстались.

"Свадьба Нино Нинидзе, назначенная на март этого года, была событием вынужденным. Ниночка так сладко пела, так гуляла, настолько искренне изображала чувства, что... залетела", - предположила осведомленная Лена Миро.

Однако, по словам обозревательницы, судя по всему, у Нины могли завязаться отношения на стороне. "Впервые в жизни Нино снялась в главной роли у режиссера Якина. Вот он - Шота Гамисония. Рассуждать о том, чей ребенок на самом деле в животе Ниночки, пока рано, но все равно очень грустно", - написала блогерша.

Она утверждает, что, едва оправившись от измены Ксении Собчак, ее бывший муж снова поверил в любовь. Его не смущала даже разница в возрасте в 19 лет. А тут такое. В качестве аргумента душевных переживаний мужчины Миро процитировала сообщение, которое он оставил в блоге: "Когда тебя предали - это все равно, что руки сломали. Простить можно, но вот обнять уже не получается".

Стоит отметить, что Нино Нинидзе раньше была замужем за актером Кириллом Плетневым. Но в мае 2019 года супруги развелись. Брошенный муж тяжело переживал уход Нинидзе. Он даже записал обращение к поклонникам, где рассказал о своей депрессии. Пара состояла в официальном браке всего год, а в гражданском союзе звезды прожили до свадьбы еще три года. Кирилл тогда намекал, что крах семейной жизни произошел не по его вине.

Злые языки поговаривали, мол, разрыв случился из-за неверности Нино. Якобы она изменяла мужу с сыном Федора Бондарчука. Сама Нинидзе свой развод никогда не комментировала и не называла причин расставания с мужем. В настоящее время она воспитывает сына, рожденного от союза с Плетневым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На выезженной земле в Австралии появляются ростки деревьев
Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 17 человек
Путин сократил визит в Израиль и Палестину на один день
Путин поручил создать единую базу данных для потерявших память людей
Фонду президентских грантов дополнительно выделили 3 млрд рублей на софинансирование региональных конкурсов для НКО
Колтушское шоссе в Ленинградской области расширят до четырех полос
В Китае сообщили о возможных мутациях нового типа коронавируса
Вице-премьер Абрамченко будет курировать Министерство природы
Украина запросила встречу Зеленского с Путиным в Израиле
Умер актёр Терри Джонс из комедийного шоу "Монти Пайтон"
Эксперт спрогнозировал, какие изменения жду прокуратуру под руководством Краснова
Путин выступит в качестве главного гостя на форуме по холокосту в Израиле
В поезде «Москва - Одесса» усыпили и обокрали артиста из Black Star
КНДР закрыла границы для иностранцев из-за коронавируса нового типа
Президент Парагвая болен лихорадкой денге
Хинштейн назначен главой комитета Госдумы по информационной политике
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко оценил детскую поликлинику в Тихвине: «Было - «безнадега», сейчас - пионер в медицине»
Владимир Путин о "группах смерти" в соцсетях: "Откуда такие уроды берутся?"
"У меня нет сердца": Маргарита Симоньян прокомментировала слухи о своей госпитализации
Путин сообщил, что маткапитал можно тратить сразу после рождения первенца
Путин назвал нецелесообразным введение парламентской республики в России
"Я же не была неудачей в твоей жизни": в Москве девочка оставила стихи для мамы перед тем, как покончить с собой
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Леонида Левина
Политолог оценил новые назначения в правительстве