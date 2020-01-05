2020-01-05T19:24:10+03:00
Звезды

"Барыня-рысь!": мама Ксении Собчак в роскошной шубе блистает в Куршевеле

Телеведущая привезла на фешенебельный курорт всю семью
Ольга ЛИБГАРДТ
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Вместе с Ксенией Собчак на курорт отправились муж Константин Богомолов, сын Платон и мама Людмила НарусоваВместе с Ксенией Собчак на курорт отправились муж Константин Богомолов, сын Платон и мама Людмила НарусоваФото: Instagram.com
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Ксения Собчак, встретив Новый год в тесном семейном кругу, вот уже несколько дней наслаждается отдыхом в Куршевеле. Телеведущая привыкла жить на широкую ногу. На фешенебельный курорт звезда вместе с мужем Константином Богомоловым, сыном Платоном и мамой Людмилой Нарусовой прилетела на частном самолете.

"Как же все-таки приятно зарабатывать деньги честно и выставлять любые фотки в Инстаграме ,какие нравятся. Куршавель, мы прилетели!", - объявила Ксения Собчак, позируя у трапа шикарного бизнес-джета.

Как позже выяснилось, во Францию знаменитость улетела не одна. Любимый муж Константин Богомолов, сын Платон и мама Людмила Нарусова - вся семья отправилась покорять заснеженные склоны Альп. И если режиссер, Ксения и малыш Платон катаются на лыжах под присмотром личных инструкторов, то Людмила Борисовна наслаждается чистым горным воздухом.

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Как же все-таки приятно зарабатывать деньги честно...
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Мама Ксении Собчак в прямом смысле блистает среди всего многообразия снующих туда-сюда лыжников. Людмила Борисовна, несмотря на солнечную и довольно комфортную температуру в плюс шесть градусов, все же решила утеплиться. Это и понятно - пока Ксения и Костя, как ласково называет теща нового зятя, покоряют горные вершины, она много времени проводит на свежем воздухе, присматривая за внуком Платоном, в котором души не чает.

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На легком глинтвейновом допинге готовимся к соревнованиям...
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Ксения разместила в блоге очень милое видео с мамой. "Мама, ну ты прям барыня! Брыння-рысь!", - обратилась Ксения к родительнице. От Людмилы Нарусовой в мехах глаз не отвести. Роскошная шубка и шапка из рыси очень идут 68-летней женщине. Она выглядит молодо и свежо. А в ответ на комментарий дочери задорно рассмеялась.

Ксения Собчак привезла в Куршевель маму.

Кстати, у Ксении с мамой полное взаимопонимание. Собчак очень трепетно относится к близкому человеку. Да и маленький Платон большую часть времени проводит с бабушкой. В новогоднюю ночь телеведущая разместила трогательное видео встречи сына с Дедом Морозом, который принес подарки для всей семьи.

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Лыжник
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На кадрах видно, как Платон готовится читать стишок про мышку. Именно к этому призывает малыша мама теледивы. "Наша Снегурочка в деле! С Новым годом! Счастья и любви всем!", - подписала Собчак видео. Судя по ролику, Людмила Борисовна в образе Снегурочки стала главной звездой вечера.

Такой россияне впервые видели сенатора. Босоногая, в кокошнике и костюме, расшитом пайетками и вензелями, с бенгальским огнем в руке, - любящая бабушка произвела настоящий фурор. "Чтобы Дедушка Мороз вручил подарки Платону, маме и Косте, ты готов принять поздравления и подарки?", - обратилась она к Платону.

На что малыш звонко ответил "Да" и радостно запрыгал. Он хотел, было, убежать. Но не тут-то было. Бабушка напомнила: "А про мышку стишок мы выучили? Давай, теперь стишок мы все ждем".

Кстати, это первый Новый год, который режиссер Константин Богомолов отмечал с тещей. Людмила Борисовна после свадьбы дочки признавалась, что не успела хорошенько узнать нового зятя. Слишком мало времени прошло с момента их знакомства. Нарусова виделась с избранником Ксении лишь несколько раз. Теперь она пытается наверстать упущенное: посещает спектакли режиссера в театре на Малой Бронной, где он трудится художественным руководителем. "Нечасто, но мы с Константином общаемся. Как правило, встречаемся на семейных праздниках", - заметила женщина. Вероятно, после совместной встречи Нового года и отдыха в Куршевеле они смогли узнать друг друга получше.

Ксения Собчак: королева эпатажа.«Дом-2», танцы с Тимати, война с Волочковой, президентская гонка, свадьба в катафалке… Как всё это может ужиться в одном человеке? Может, если речь о Ксении Собчак. Королева эпатажа отметила 5 ноября 2019 своё 38-летие!

ИСТОЧНИК KP.RU

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