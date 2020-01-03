2020-01-03T20:57:36+03:00
Звезды

"Родилась бы в семье крестьянина за Уралом, честно зарабатывала бы 15 тысяч": Собчак вызвала раздражение россиян

Телеведущая улетела в Куршевель на частном самолете
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ксения Собчак проводит новогодние каникулы горнолыжном курорте в КуршевелеКсения Собчак проводит новогодние каникулы горнолыжном курорте в КуршевелеФото: Instagram.com
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Куршевель много лет ассоциируется у россиян с местом, где отдыхают богатые и знаменитые. Чего и кого только не видел этот горнолыжный курорт. Сюда по сей день приезжают те, кто, как говорится, на "тяжелом люксе". Дамы выгуливают соболя и бриллианты, ну а кавалеры с платиновыми кредитками, кажется, готовы бросить весь мир к ногам красавиц. На Новый год здесь яблоку негде упасть. Второй год подряд по заснеженным склонам французских Альп катается Ольга Бузова. Прилетела в этот райский уголок и Ксения Собчак.

Телеведущая, встретив Новый год с мамой Людмилой Нарусовой, мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном тихо и по-семейному, в первых числах января отправилась в Куршевель. Ксения Собчак в последнее время не скрывает, что летает только частными самолетами. Так произошло и в этот раз.

"Как же все-таки приятно зарабатывать деньги честно, и выставлять любые фотки в Инстаграме, какие нравятся. Куршевель, мы прилетели! Горы, трепещите!", - объявила в блоге телезвезда.

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Как же все-таки приятно зарабатывать деньги честно...
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Ксения позирует на фоне роскошного бизнес-джета, всем своим видом демонстрируя, как она счастлива. Супруга режиссера для путешествия выбрала кашемировый костюм бежевого цвета, в тон ему замшевые ботинки и пуховик.

Меж тем не все подписчики звезды разделили ее радость. Многие упрекнули Собчак в хвастовстве. А некоторых и вовсе взбесил тот факт, что знаменитость выставляет свое богатство на всеобщее обозрение, в то время как большинство россиян не могут себе позволить элементарные вещи.

"На Донбай бы съездили", "Родилась бы в семье крестьянина за Уралом, честно зарабатывала бы 15 тысяч", "Как же классно честно зарабатывать на частный самолет, после того как папа обеспечил тебе существование на 300 лет вперед", "Ну прям рабртяга", "Лучше бы не говорила про честность", "У многих нет денег на поесть, не то что на отдых", "А что же вся страна так не отдыхает?", "Я вот тоже честно зарабатываю, и никак не летаю на частных самолетах", - комментируют обыватели.

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Пока одни знаменитости греют бока под южным солнцем, Ксения Собчак предпочла пляжам заснеженные горные склоны. Телеведущая в компании мужа Константина Богомолова и двухлетнего сына Платона улетела на новогодние каникулы в Куршевель. На горнолыжный курорт Ксения прибыла с помпой – на частном самолете. И немедленно похвасталась элитным бортом в Инстаграме. Собчак сфотографировалась у трапа лайнера и опубликовала кадр на своей страничке в соцсети (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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