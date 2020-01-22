Мишустин и его команда: Как налоговики будут управлять Россией

Новому премьеру дали карт-бланш на проведение реформ. Об этом можно судить по тому, какие люди появились в составе правительства. Среди заместителей Мишустина сразу три человека из его команды: Алексей Оверчук, Дмитрий Григоренко и Виктория Абрамченко. Чего ждать от нового состава Кабмина под таким руководством?

БЕССМЕННЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ - МАТЕМАТИК-ГЕНИЙ

Оверчук знаком с новым премьером около 20 лет. Работал с ним и в Роснедвижимости, и в бизнесе, и налоговой службе. Бессменным заместителем.

«Алексей Логвинович Оверчук – на первый взгляд похож на растерянного математика-гения, блестящему финансовому складу ума которого может позавидовать сам Уоррен Баффет», - так охарактеризовал теперь уже высокопоставленного чиновника в своей книге «Госслужба на 100%» известный специалист по тайм-менеджменту Глеб Архангельский.

Естественно, именно Оверчук в правительстве будет отвечать за цифровизацию, а также телеком-индустрию и прочие ИТ-технологии.

Алексей Оверчук. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

«Признак цифровой зрелости - превращение налоговых органов и бизнеса в адаптивную цифровую платформу. Все операции в экономике будут отражены в виртуальной сети прозрачных налогоплательщиков. Это позволит снизить до нуля административное бремя: для добросовестных компаний выполнение обязательств будет происходить почти без их участия. А контролировать нужно только потенциальных нарушителей и тех, кто находится за периметром платформы. Внедряя цифровые технологии, мы строим экономику знания и доверия, - заявил он на прошлой неделе, замещая уже назначенного премьером Мишустина на одной из сессий Гайдаровского форума.

По словам Оверчука, прообраз налоговой системы будущего - мобильное приложение для самозанятых, где люди добровольно платят свои налоги. Вот она, экономика доверия.

КООРДИНАТОР ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Другой бывший замглавы ФНС, а теперь вице-премьер Дмитрий Григоренко стал еще и руководителем аппарата председателя правительства. Ему 41 год. Всю жизнь проработал в налоговых органах.

- Он увлечен работой и был эффективен во взаимодействии. Мы рассматривали несколько крупных проблем. Например, при переходе на уплату страховых взносов из Пенсионного фонда в налоговую потерялась часть данных. Григоренко лично ее решал, - вспоминает Антон Свириденко, советник уполномоченного по защите прав предпринимателей. - Он был ответственным за часть информационных систем ФНС, в частности реестр малых и средних предприятий. В правительстве он сможет выстроить эффективную систему контроля и мониторинга подачи управленческих сигналов. Чтобы она работала быстрее раз в пять и без проволочек. Без новых информационных систем и эффективных технологий взаимодействия между ведомствами нацпроекты не реализовать.

Дмитрий Григоренко. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

ПОМЕЧТАЕМ О РОСТЕ ЭКОНОМИКИ?

Михаил Мишустин - человек системный. Он любит настроить рабочую машину так, чтобы она работала автоматически. А остальное приложится. Многие хорошие идеи часто не доходили до реализации, потому что погибали в бюрократических согласованиях. Чем меньше будет пробуксовок, тем выше может быть экономический рост.

- Новое правительство совершенно не случайно стали называть правительством роста. На это есть хорошие шансы, - считает обычно скептичный бизнес-омбудсмен Борис Титов.

- С Михаилом Владимировичем лично и его командой было очень приятно работать, это одна из самых эффективных и результато-ориентированных команд в российском госсекторе, - вспоминает Глеб Архангельский.

Другими словами, если поставить перед новым правительством задачу не только исполнения национальных проектов, но и ускорения экономического роста, премьер Мишустин вполне сможет разложить эту цель на молекулы и последовательно достичь. По крайней мере, после долгих лет топтания на одном месте нам всем хочется в это верить.

КСТАТИ

«Похож на медведя гризли, влюбленного в компьютерные системы»

Четыре года назад в свет вышла книга «Госслужба на 100%». Одним из главных героев в ней стал Михаил Мишустин. Приводим несколько выдержек, характеризующих нового премьера и его команду.

«Мишустин похож на крупного медведя гризли, доброжелательного и страстно увлеченного своим делом. Разумеется, мало кто может поверить, что гризли могут быть увлечены чем-то кроме охоты на заблудившихся охотников и рыболовов. Также трудно поверить, что руководитель Федеральной налоговой службы, того самого ведомства, о рядовых представителях которого бухгалтеры и гендиректора передают из уст в уста страшные истории, главной целью своей деятельности считает необходимость избавить нас от любого физического контакта с обычным налоговым инспектором».

«Михаил Владимирович влюблен в компьютерные системы. Когда он проводит презентацию личного кабинета налогоплательщика, тебе реально хочется прикупить еще пару квартир и завести несколько депозитов, просто чтобы использовать все возможности этого удобного интерфейса. Хочется обелить каждую копеечку своих сбережений и грамотно оформить каждый квадратный сантиметр недвижимости в собственности».

«За три года работы в рамках «Национальной предпринимательской инициативы» не было ни дня, ни часа, когда бы Федеральная налоговая служба отказалась урегулировать возникший вопрос, недоразумение, накладку. А ведь именно с ФНС как основным исполнителем по нашей дорожной карте нас связывали самые бурные дискуссии, споры, борьба».

СКАЗАНО

«Чтобы быть эффективным чиновником, хорошо работать и при этом быть в гармонии со своей семьей, надо быть здоровым. Надо не забывать заниматься любимым спортом. Надо найти себе этот спорт… Мне в свое время один умный доктор сказал: «Найди то, что ты любил в детстве». И я нашел хоккей. Это дает и душевное здоровье, и настроение. Мне кажется, захочется гораздо большего достичь на той же самой госслужбе, если ты здоровый спортсмен, а не больной чиновник».

(Михаил Мишустин - в интервью Глебу Архангельскому).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756008" frameborder="0"></iframe> Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

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