Куда уйдет правительство Медведева

Всего в правительстве Михаила Мишустина не досчитались 15 членов кабмина Дмитрия Медведева. Большинство этих фамилий (в отличие от многих новых министров) нам очень хорошо известны. Куда теперь приведет чиновничья тропа полтора десятка «отказников». Кому-то уже прочат новую должность, а кто-то пока «завис» в ожидании.

Вице-премьеры

Известный полиглот и лингвист Виталий Мутко, отвечавший в правительстве за строительство и ЖКХ, по данным источников РБК, может занять должность главы инвестиционной госкомпании «Дом.рф». В принципе, от специфики предыдущего поста он уйдет не далеко. «Дом.рф» занимается поддержкой жилсектора и проблемами повышения доступности жилья для россиян. Здесь развитие и ипотечного рынка, и арендного, и работа с застройщиками, в том числе и контроль за проблемными объектами, которые приходится достраивать. Есть, где развернуться.

Виталий Мутко, отвечавший в правительстве за строительство и ЖКХ, по данным источников РБК, может занять должность главы инвестиционной госкомпании «Дом.рф».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Человек с самым суровым лицом в правительстве - Дмитрий Козак - по мнению многих экспертов, может вернуться в администрацию президента, где он будет курировать вопросы отношений со странами СНГ, интеграционные процессы с Белоруссией, а также странами в рамках ЕАЭС. Также, возможно, он будет отвечать за украинское направление, в том числе - отношения с непризнанными республиками. По другим слухам, Козак может возглавить Верховный суд.

Ольга Голодец, курировавшая культуру и спорт, пока никуда не пристроена. По крайней мере, никакой официальной информации на этот счет нет. В любом случае, она пока остается главой наблюдательного совета Оргкомитета Евро-2020 по футболу.

Нет никакой информации пока и по поводу Алексея Гордеева, который в правительстве отвечал за сельское хозяйство. Но без работы чиновник, при котором страна достигла рекордных результатов по экспорту зерна, явно не останется.

Отвечавший за цифровую экономику, связь и транспорт Максим Акимов, скорее всего, возглавит АО «Почта России».Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отвечавший за цифровую экономику, связь и транспорт Максим Акимов, скорее всего, возглавит АО «Почта России». К слову, с октября 2019 года он является председателем совета директоров этого акционерного общества.

Министры

Бывшему главе Министерства по экономическому развитию Максиму Орешкину прочат пост помощника президента по экономическим вопросам. Именно с этого поста в правительство ушел Андрей Белоусов.

Экс-министр культуры Владимир Мединский, скорее всего, тоже переедет из Белого дома в Кремль, став помощником президента по вопросам культуры.

Экс-министр культуры Владимир Мединский, скорее всего, тоже переедет из Белого дома в Кремль, став помощником президента по вопросам культуры.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вероника Скворцова, возглавлявшая Минздрав, тоже недалеко уйдет от привычной сферы. Она, по данным источников РБК, будет назначена на должность директора Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Рокировочка получается - ранее этот пост занимал ушедший на Минздрав в новое правительство Михаил Мурашко.

Судьба бывшего министра просвещения Ольги Васильевой пока не определена. Тем временем, на сайте Минпросвещения появилось «прощальное» письмо сотрудников ведомства: «Благодаря личной вовлеченности О. Ю. Васильевой существенно усилен неизменный элемент развития российской школы - воспитание. Все сутевые направления работы Министерства переведены в режим прямой открытости для граждан с опорой на обратную связь, включая реализацию национального проекта "Образование"».

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков пока тоже не получил нового назначения.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самый незаметный из членов прошлого правительства, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков пока тоже не получил нового назначения. Но, как сообщает ТАСС, в октябре прошлого года он был назначен на должность зампредседателя совета директоров «Почты России». Вероятно на этом поприще он и сосредоточится - под руководством Максима Акимова.

Неизвестно пока, чем займется экс-министр труда и соцзащиты Максим Топилин. К слову, в его послужном списке, помимо проведенной пенсионной реформы, есть запись о награждении орденом «Мужества» - за мужество и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи пострадавшим в грузино-югоосетинском конфликте. Подробностей в открытом доступе нет, но тот, кто принимает кадровые решения, наверняка о них знает.

Министр спорта Павел Колобков после отставки через пресс-службу распространил заявление, в котором заинтриговал: «Я готов и буду дальше работать на благо отрасли в новом качестве».

Экс-глава Минюста Александр Коновалов пока никак не комментировал свое будущее. Высший классный чин федеральных госслужащих «Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса» должен гарантировать ему трудоустройство по профилю.

Михаил Котюков из Минобрнауки всю свою карьеру работал в сфере финансов.Фото: Иван МАКЕЕВ

Михаил Котюков из Минобрнауки всю свою карьеру работал в сфере финансов. В начале 10-х он даже ненадолго занял должность заместителя главы Минфина Силуанова. Возможно, новый пост будет связан с его привычной профессиональной сферой.

Министерство по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева было упразднено. В новое правительство приглашения он не получил. Ожидается, что при будущем трудоустройстве будет учитываться его опыт работы в администрации президента в сфере межрегиональных и культурных связей с зарубежными странами. Он, в частности, курировал отношения с Арменией, Грузией, Азербайджаном, Абхазией и Южной Осетией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756008" frameborder="0"></iframe> Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

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