Какими будут первые шаги нового министра высшего образования и науки

Назначение Валерия Фалькова - одно из самых неожиданных. До этого он был известен как самый молодой ректор России - Валерий Николаевич возглавил Тюменский государственный университет в возрасте 34 лет. Случилось это семь лет назад. Возможно именно опыт Фалькова по трансформации регионального вуза в современный передовой университет стал решающим аргументом в пользу выбора его кандидатуры.

От министра науки и высшего образования ждут давно обещанного научно технологического прорыва. Сделать это чертовски сложно, учитывая, что по расходам на науку Россия занимает 10 место в мире, а ставит цель войти в первую пятерку в приоритетных областях науки. Чтобы с минимум денег вернуть себе статус мирового интеллектуального лидера нужно совершить чудо. Такие чудеса по мнению коллег Фальков совершал в своем ТюмГУ. При нем университет стал участником «Проекта 5-100». Так называют задачу вывести, как минимум, пять российских вузов в первую сотню трех самых авторитетных мировых рейтингов университетов. Тюменский вуз развивался стремительно и по многим позициям способен конкурировать с ведущими столичными вузами.

Фальков создал в ТюмГУ тюменский аналог «Сириуса» - образовательный центр по работе с детьми, который считается любимым детищем президента.

- Мы считаем это стратегической инициативой - создание в Тюмени центра по притяжению талантов со всей России и из-за рубежа, - говорил Фальков. - Невозможно построить университет мирового класса без талантливых преподавателей и студентов.

Другой важный и заметный шаг - индивидуализация высшего образования. ТюмГУ дает студентам возможность создания индивидуальной образовательной траектории - по сути дела это образование «под себя», под свои потребности. Это требует кардинальной перекройки системы образования.

По словам президента Российской академии наук Александра Сергеева, при Фалькове организация образования и науки в ТюмГУ являлась образцовой для всей страны.

Что касается научно-исследовательской деятельности, то новому министру, по мнению экспертов, предстоит решить несколько грандиозных задач:

- В России традиционно существовал параллельно вузовская наука и академическая наука. Необходимо объединить их материальные и интеллектуальные ресурсы для мощной синергии.

- Развернуть науку на решение конкретных задач бизнеса и государства. Сделать так, чтобы бизнес поверил, что инвестиции в науку окупаются и вложился в исследования.

- Научиться превращать исследовательские разработки в коммерческие проекты мирового уровня.

Эти задачи Фальков решал в рамках Научно-образовательного центра в Тюмени. Теперь эта надо будет делать в масштабах страны.

КСТАТИ

Валерий Фальков женат, воспитывает одного ребенка. Зарплата ректора ТюмГУ 8,7 миллионов рублей в год. В равных долях вместе с женой и ребенком Фальков владеет квартирой площадью 110 квадратных метров. Ему так же принадлежат три земельных участка площадью 1500 — 1700 кв. м. Судя по декларации, личного автомобиля Фальков и его супруга на 2019 год не имели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756008" frameborder="0"></iframe> Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

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