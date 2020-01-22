2020-01-22T18:22:08+03:00
Наука

Какими будут первые шаги нового министра высшего образования и науки

Чего ждать от Валерия Фалькова [видео]
Ярослав КОРОБАТОВ
Поделиться:
Валерий Николаевич возглавил Тюменский государственный университет в возрасте 34 лет. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАССВалерий Николаевич возглавил Тюменский государственный университет в возрасте 34 лет. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Изменить размер текста:

Назначение Валерия Фалькова - одно из самых неожиданных. До этого он был известен как самый молодой ректор России - Валерий Николаевич возглавил Тюменский государственный университет в возрасте 34 лет. Случилось это семь лет назад. Возможно именно опыт Фалькова по трансформации регионального вуза в современный передовой университет стал решающим аргументом в пользу выбора его кандидатуры.

От министра науки и высшего образования ждут давно обещанного научно технологического прорыва. Сделать это чертовски сложно, учитывая, что по расходам на науку Россия занимает 10 место в мире, а ставит цель войти в первую пятерку в приоритетных областях науки. Чтобы с минимум денег вернуть себе статус мирового интеллектуального лидера нужно совершить чудо. Такие чудеса по мнению коллег Фальков совершал в своем ТюмГУ. При нем университет стал участником «Проекта 5-100». Так называют задачу вывести, как минимум, пять российских вузов в первую сотню трех самых авторитетных мировых рейтингов университетов. Тюменский вуз развивался стремительно и по многим позициям способен конкурировать с ведущими столичными вузами.

Фальков создал в ТюмГУ тюменский аналог «Сириуса» - образовательный центр по работе с детьми, который считается любимым детищем президента.

- Мы считаем это стратегической инициативой - создание в Тюмени центра по притяжению талантов со всей России и из-за рубежа, - говорил Фальков. - Невозможно построить университет мирового класса без талантливых преподавателей и студентов.

Другой важный и заметный шаг - индивидуализация высшего образования. ТюмГУ дает студентам возможность создания индивидуальной образовательной траектории - по сути дела это образование «под себя», под свои потребности. Это требует кардинальной перекройки системы образования.

По словам президента Российской академии наук Александра Сергеева, при Фалькове организация образования и науки в ТюмГУ являлась образцовой для всей страны.

Что касается научно-исследовательской деятельности, то новому министру, по мнению экспертов, предстоит решить несколько грандиозных задач:

- В России традиционно существовал параллельно вузовская наука и академическая наука. Необходимо объединить их материальные и интеллектуальные ресурсы для мощной синергии.

- Развернуть науку на решение конкретных задач бизнеса и государства. Сделать так, чтобы бизнес поверил, что инвестиции в науку окупаются и вложился в исследования.

- Научиться превращать исследовательские разработки в коммерческие проекты мирового уровня.

Эти задачи Фальков решал в рамках Научно-образовательного центра в Тюмени. Теперь эта надо будет делать в масштабах страны.

КСТАТИ

Валерий Фальков женат, воспитывает одного ребенка. Зарплата ректора ТюмГУ 8,7 миллионов рублей в год. В равных долях вместе с женой и ребенком Фальков владеет квартирой площадью 110 квадратных метров. Ему так же принадлежат три земельных участка площадью 1500 — 1700 кв. м. Судя по декларации, личного автомобиля Фальков и его супруга на 2019 год не имели.

Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Биография Валерия Фалькова: Что известно о новом министре науки России

Министром науки и высшего образования стал самый молодой ректор России. Валерий Фальков был избран ректором Тюменского государственного Университета на конференции трудового коллектива 21 марта 2013 года. На тот момент ему исполнилось 34 года. С 2014 года входит в резерв управленческих кадров под патронажем Президента РФ. А в 41 год Валерий Фальков был назначен на должность министра науки и высшего образования РФ. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Смена правительства»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Если вы умрете, мне будет дешевле»: Не дождавшись лечения, нижегородец с болезнью Фабри скончался
Минздраву пришлось срочно отреагировать на случай в нижегородской деревне, доставив первую партия лекарственного препарата Фабразим в Павловскую ЦРБ [фото, видео]
Новости 24
На выезженной земле в Австралии появляются ростки деревьев
Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 17 человек
Путин сократил визит в Израиль и Палестину на один день
Путин поручил создать единую базу данных для потерявших память людей
Фонду президентских грантов дополнительно выделили 3 млрд рублей на софинансирование региональных конкурсов для НКО
Колтушское шоссе в Ленинградской области расширят до четырех полос
В Китае сообщили о возможных мутациях нового типа коронавируса
Вице-премьер Абрамченко будет курировать Министерство природы
Украина запросила встречу Зеленского с Путиным в Израиле
Умер актёр Терри Джонс из комедийного шоу "Монти Пайтон"
Эксперт спрогнозировал, какие изменения жду прокуратуру под руководством Краснова
Путин выступит в качестве главного гостя на форуме по холокосту в Израиле
В поезде «Москва - Одесса» усыпили и обокрали артиста из Black Star
КНДР закрыла границы для иностранцев из-за коронавируса нового типа
Президент Парагвая болен лихорадкой денге
Хинштейн назначен главой комитета Госдумы по информационной политике
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко оценил детскую поликлинику в Тихвине: «Было - «безнадега», сейчас - пионер в медицине»
Владимир Путин о "группах смерти" в соцсетях: "Откуда такие уроды берутся?"
"У меня нет сердца": Маргарита Симоньян прокомментировала слухи о своей госпитализации
Путин сообщил, что маткапитал можно тратить сразу после рождения первенца
Путин назвал нецелесообразным введение парламентской республики в России
"Я же не была неудачей в твоей жизни": в Москве девочка оставила стихи для мамы перед тем, как покончить с собой
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Леонида Левина
Политолог оценил новые назначения в правительстве