Биография Валерия Фалькова: Что известно о новом министре науки России

Министром науки и высшего образования стал самый молодой ректор России. Валерий Фальков был избран ректором Тюменского государственного Университета на конференции трудового коллектива 21 марта 2013 года. На тот момент ему исполнилось 34 года. С 2014 года входит в резерв управленческих кадров под патронажем Президента РФ. А в 41 год Валерий Фальков был назначен на должность министра науки и высшего образования РФ.

- В 2000 году Валерий Фальков окончил юридический факультет того же Тюменского государственного университета. Затем его карьера развивалась стремительно.

- С 2003 года он заместитель заведующего кафедрой конституционного и муниципального права ТюмГУ.

- В 2007-м, спустя 7 лет после получения диплома о высшем образовании - заместитель директора по учебной работе Института государства и права ТюмГУ.

- В 2013 году избирается депутатом Тюменской городской Думы, член регионального политического совета партии «Единая Россия».

- В декабре 2018 вошел в состав Совета при Президенте РФ по науке и образованию

- В январе 2020 года после Послания президента Федеральному собранию вошел в рабочую группу по изменению Конституции и оказался одним из 11 юристов, которым предстояло сформулировать суть поправок к основному закону.

Зарплата ректора Тюменского государственного университета Валерий Фалькова 8,7 миллионов рублей в год. В равных долях вместе с женой и ребенком Фальков владеет квартирой площадью 110 квадратных метров. Ему так же принадлежат три земельных участка площадью 1500 — 1700 кв. м. Судя по декларации личного автомобиля Фальков и его супруга на 2019 год не имели.

Зарплата ректора Тюменского государственного университета Валерий Фальков 8,7 миллионов рублей в год. В равных долях вместе с женой и ребенком Фальков владеет квартирой площадью 110 квадратных метров. Ему так же принадлежат три земельных участка площадью 1500 — 1700 кв. м. Судя по декларации личного автомобиля Фальков и его супруга на 2019 года не имели.

В 2013 году на вопрос «Как вы относитесь к тому, чтобы выпускники, отучившиеся в вузах на бюджетных местах, отправлялись потом работать по распределению?» отвечал, что не является сторонником тотального распределения. Но считает, что выпускникам надо отрабатывать в зависимости от специальности и направления.