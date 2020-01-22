Хоккеисты сборной России выиграли юношескую Олимпиаду, разгромив США 4:0

Хоккеисты сборной России выиграли финальный матч Третьих Юношеских Зимних Олимпийских игр у команды США. Поединок, который прошел в Лозанне, завершился со счетом 4:0 в пользу российской команды.

Первую шайбу в матче наши забросили уже на 2-й минуте игры - отличился Мичков. До перерыва он же удвоил преимущество нашей команды на 15-й минуте поединка. На старте второго периода Руслан Газизов сделал счет 3:0, а в третьем периоде Вячеслав Малов поставил точку в этой игре.

Сборная России, победив США со счетом 4:0, впервые в истории выиграла Зимнюю Юношескую Олимпиаду. Ранее наша команда была второй в 2012 и третьей в 2016 годах.

Хоккеисты сборной России выиграли финальный матч Третьих Юношеских Зимних Олимпийских игр у команды СШАФото: REUTERS

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Россия - США - (2:0, 1:0, 1:0)

Голы

1 период:

1:0 Мичков (Квочко, Мирошниченко) 1:59 (бол)

2:0 Мичков (Мирошниченко, Малявин) 14:27

2 период:

3:0 Газизов (Мичков, Дуда) 21:46 (бол)

3 период:

4:0 Малов (Сафин, Григорьев) 35:13

Броски: 26 - 15

Штраф: 15 - 9

Вратари: Иванов - Сильверштейн