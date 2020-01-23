2020-01-23T00:52:28+03:00
Звезды

Изменившаяся Ляйсан Утяшева поразила внешним видом

Резко постаревшая 34-летняя супруга Павла Воли напугала поклонников
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ляйсан Утяшева заставила всерьез поволноваться своих поклонниковЛяйсан Утяшева заставила всерьез поволноваться своих поклонниковФото: Михаил ФРОЛОВ
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Ляйсан Утяшева заставила всерьез поволноваться своих поклонников после того, как достоянием общественности стал странный снимок звезды. 34-летнюю супругу Павла Воли скорее можно принять за школьницу, чем поверить в то, что она мама двоих чудесных детей. Так свежо и молодо выглядит обычно гимнастка. Однако на одном из снимков изменившуюся спортсменку невозможно узнать.

Пользователи соцсетей обсуждают фото Ляйсан Утяшевой, на котором ведущая программы "Танцы" выглядит гораздо старше своих лет. Причина такого неожиданного преображения супруги Павла Воли поразила фанатов. Они активно делятся своими предположениями, что же могло произойти с гимнасткой.

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Лейсан Утяшева
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Так, одни считают, что во время съемки неудачно был выбран ракурс. Другие уверены, что во всем виноват свет, который исказил лицо Утяшевой. Третьи предположили, что знаменитость просто поправилась за новогодние праздники. Ведь не секрет, что нынешний месяц для звезды проходит в расслабленном режиме. Ляйсан с мужем и детьми отдыхает в США.

В шестилетнем Роберте и четырехлетней Софии чемпионка души не чает. Сына и дочь она рожала в США: говорит, что не хотела повышенного внимания к своей персоне, поэтому и уехала в Майами.

Кстати, после завершения спортивной карьеры Ляйсан Утяшева время от времени боролась с лишним весом. По ее словам, она никогда не была худой. А после рождения сына ей и вовсе пришлось избавляться от 39 килограммов. Ей пришлось сесть на жесткую диету и много тренироваться, чтобы снова обрести стройность.

Ляйсан появляется в спортзале несколько раз в неделю и не позволяет себе расслабляться даже на отдыхе. Она много бегает. "Ни одна диета не даст такого эффекта. Кроме того, улучшение кровообращения при занятии бегом поможет организму обновить клетки и кровеносные сосуды, которые отмирают от недостатка движения. Вы обязательно почувствуете прилив новых сил! ", - делилась секретом идеальной фигуры гимнастка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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