2020-01-23T02:08:58+03:00
Звезды

«О такой красотке можно только мечтать»: Екатерина Климова сняла свое декольте с необычного ракурса

42-летняя актриса покорила Инстаграм естественностью на пляже [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Екатерина Климова - одна из самых красивых актрис российского кино. Фото: Инстаграм.Екатерина Климова - одна из самых красивых актрис российского кино. Фото: Инстаграм.
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Январь подходит к концу, но российские звезды продолжают покорять южные острова и теплые моря. На индонезийском Бали высадился целый десант отечественных знаменитостей. Здесь отдыхает актриса Татьяна Лютаева с дочкой Агнией Дитковските, а также бывший муж Агнии Алексей Чадов, остановившийся в одной гостинице с экс-супругой и их пятилетним сыном Федором.

В том же отеле гостит и актриса Екатерина Климова: звезда экрана проводит отпуск вместе с детьми (их у артистки четверо). И хотя Екатерина не слишком охотно делится в Инстаграме отпускными снимками, поклонники все же смогли оценить ее фигуру в купальнике. А теперь восхитились и ее естественной красотой. 42-летняя актриса сделала несколько селфи на пляже и выложила их на своей страничке.

Екатерина сделала несколько селфи на пляже. Фото: Инстаграм.

Екатерина сделала несколько селфи на пляже. Фото: Инстаграм.

На фото Екатерина позирует без макияжа: вьющиеся волосы, загорелое лицо, счастливый взгляд – прекрасная отпускница выглядит посвежевшей и отдохнувшей. И хотя на ее лице нет ни следа косметики, фолловеры считают, что натуральная красота Климовой не нуждается ни в каких дополнениях. Поклонники восхитились и женственными линиями ее фигуры: на одном из кадров Екатерина сняла свое декольте с необычного ракурса.

«О такой красотке можно только мечтать», «Самая красивая актриса», «Самодостаточная и органичная, какое удовольствие видеть женственную женщину», «Катя, вы прекрасны», - пишут фолловеры в комментариях. И удивляются, почему еще не нашелся мужчина, который покорил бы ее сердце.

Актриса сняла свое декольте с необычного ракурса. Фото: Инстаграм.

Актриса сняла свое декольте с необычного ракурса. Фото: Инстаграм.

Сама актриса уверяет, что она сейчас одна и ни в кого не влюблена. В недавнем интервью она призналась, что слишком занята работой, и найти спутника жизни при ее графике просто нереально.

- Время идет, дети растут, они давно не груднички, которым бесконечно требуется мое присутствие. Так что, возможно, ритм жизни вскоре изменится. Но надеюсь, вы не увидите больше заголовков таблоидов с новостью: «Екатерина Климова в очередной раз выходит замуж за актера!» Это даже мне будет уже смешно. А мужчин другой профессии в моем окружении нет, – рассказала Екатерина в интервью журналу «Караван историй». - Разве что дать объявление в газету: «Сорокадвухлетняя женщина с четырьмя детьми и печальным опытом личной жизни, работающая 24/7, ищет спутника жизни, интим не предлагать».

Поклонники по достоинству оценили ее естественную красоту. Фото: Инстаграм.

Поклонники по достоинству оценили ее естественную красоту. Фото: Инстаграм.

Екатерина признается, что она не планировала становится многодетной матерью – все случалось само собой. Впрочем, она не исключает, что может снова стать мамой – уже в пятый раз.

- Может на старости лет, если позволят обстоятельства, усыновлю. Были бы силы и желание. В этой жизни вообще все возможно, даже самое невероятное, - рассказала звезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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