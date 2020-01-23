2020-01-23T19:12:31+03:00
Здоровье

Вероника Скворцова займется медициной будущего

Экс-министр здравоохранения стала главой Федерального медико-биологического агентства. «КП» выяснила, какими направлениями она будет руководить [видео]
Анна ДОБРЮХА
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Вероника Скворцова теперь будет руководить Федеральным медико-биологическим агентствомВероника Скворцова теперь будет руководить Федеральным медико-биологическим агентствомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Медик в пятом поколении, врач-невролог Вероника Скворцова возглавляла Минздрав без малого 8 лет. 21 января ее сменил новый министр здравоохранения Михаил Мурашко. А 23 января стало известно, что Скворцова теперь будет руководить Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА).

Как поясняют эксперты, в агентстве сосредоточены перспективные научные разработки в области биомедицины. В их числе - новейшие методы лечения рака, выращивание человеческих органов и тканей для пересадки, генные технологии для спасения от тяжелых болезней.

Также среди задач ведомства организация работы службы крови, включая пропаганду донорства крови; обеспечение здоровья спортсменов, в том числе спортивных сборных команд России.

Направление российских пациентов на лечение за границу за счет бюджета, организация пересадки органов тоже в ведении ФМБА.

Кроме того, агентство отвечает за госрегулирование мер безопасности при использовании атомной энергии и проведение медико-санитарных мероприятий по ликвидации последствий химических и биологических аварий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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