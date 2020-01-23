Вероника Скворцова займется медициной будущего

Медик в пятом поколении, врач-невролог Вероника Скворцова возглавляла Минздрав без малого 8 лет. 21 января ее сменил новый министр здравоохранения Михаил Мурашко. А 23 января стало известно, что Скворцова теперь будет руководить Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА).

Как поясняют эксперты, в агентстве сосредоточены перспективные научные разработки в области биомедицины. В их числе - новейшие методы лечения рака, выращивание человеческих органов и тканей для пересадки, генные технологии для спасения от тяжелых болезней.

Также среди задач ведомства организация работы службы крови, включая пропаганду донорства крови; обеспечение здоровья спортсменов, в том числе спортивных сборных команд России.

Направление российских пациентов на лечение за границу за счет бюджета, организация пересадки органов тоже в ведении ФМБА.

Кроме того, агентство отвечает за госрегулирование мер безопасности при использовании атомной энергии и проведение медико-санитарных мероприятий по ликвидации последствий химических и биологических аварий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756008" frameborder="0"></iframe> Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пенсионная рокировка: экс-министр труда Топилин назначен главой ПФР

Премьер-министр Михаил Мишустин произвел очередные кадровые назначения. В частности, он заменил руководство Пенсионного фонда России. Новым главой ПФР стал Максим Топилин, который в предыдущем составе правительства занимал должность министра труда и социальной защиты. (подробности)

Скворцова возглавила ФМБА, а Топилин – Пенсионный фонд России

Премьер-министр Мишустин произвел еще несколько назначений в кабмине и федеральных ведомствах (подробности)

Режиссер Лунгин о новом министре культуры Ольге Любимовой: «Мы хохочем, когда говорим на серьезные темы»

Режиссер Павел Лунгин высказал свое мнение о новом министре культуры России Ольге Любимовой. Лунгин напомнил, что Любимова, будучи главой департамента кинематографии Минкульта, поддержала его в конфликте вокруг фильма «Верность». Картину 2019 года о выводе советских войск из Афганистана ветераны-афганцы приняли в штыки. Режиссера обвинили тогда в «искажении событий» (подробности)