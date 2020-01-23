Пенсионная рокировка: экс-министр труда Топилин назначен главой ПФР

Премьер-министр Михаил Мишустин произвел очередные кадровые назначения. В частности, он заменил руководство Пенсионного фонда России. Новым главой ПФР стал Максим Топилин, который в предыдущем составе правительства занимал должность министра труда и социальной защиты.

В таком назначении есть своя логика, поскольку именно Минтруд работает в непосредственной связке с Пенсионным фондом. Солидарная система пенсий, существующая в России, предполагает, что пособия по старости выплачиваются за счет работающих граждан. В частности, именно Министерство труда и соцзащиты де-юре было разработчиком пенсионных изменений 2018 года, в результате которой началось повышение возраста выхода на заслуженный отдых. Сам Топилин в свое время достаточно скептично высказывался о необходимости повышать пенсионный возраст, однако затем скорректировал свою позицию. В частности, он отмечал, что это решение позволит ежегодно повышать размеры пособий, которые выплачиваются пенсионерам.

Среди других коллег-министров Топилин, пожалуй, не выделялся прорывными инициативами или яркими высказываниями, однако у него сложилась репутация надежного исполнителя и чиновника высочайшей квалификации. Скандалов, связанных с личной жизнью или коррупцией, не было.

Бывший глава ПФР Антон Дроздов в свою очередь получил должность заместителя министра финансов России. По всей видимости, он получит направление, которое курировал Антон Котяков (то есть расходы на социальную сферу). Напомним, что Котяков в свою очередь занял кресло Топилина в Минтруда. Таким образом, совершена своего рода тройная кадровая рокировка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756008" frameborder="0"></iframe> Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

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