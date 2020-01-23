Режиссер Лунгин о новом министре культуры Ольге Любимовой: «Мы хохочем, когда говорим на серьезные темы»

Режиссер Павел Лунгин высказал свое мнение о новом министре культуры России Ольге Любимовой. Лунгин напомнил, что Любимова, будучи главой департамента кинематографии Минкульта, поддержала его в конфликте вокруг фильма «Верность». Картину 2019 года о выводе советских войск из Афганистана ветераны-афганцы приняли в штыки. Режиссера обвинили тогда в «искажении событий».

«Думаю, что она абсолютно против того, чтобы эти доморощенные цензоры вмешивались в жизнь искусства, - заявил Лунгин в эфире радиостанции «Бизнес FM». - Для меня, уже когда она стала во главе департамента (кинематографии Минкульта. - Ред.), жить стало намного легче. Еще одно свойство, про которое я не могу не сказать, - у нее потрясающее чувство юмора. Мы с ней, даже когда говорим на самые серьезные темы, всегда хохочем, и это лучший способ решать проблемы и задачи».

О Любимовой высказался и Михаил Швыдкой, спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, который в 2000-2004 годах и сам возглавлял Минкульт. «Мне кажется, что она вполне реально впишется в культурную среду, которая ждет от министерства и покровительства, и финансирования, и защиты или просто невмешательства, - сказал Швыдкой в эфире той же радиостанции. - Я думаю, она будет бороться за бюджет, а министр - это лоббист, в том числе и бюджетный. Мне кажется, что у нее есть контакт с молодым поколением кинематографистов. Я не думаю, что Ольга Борисовна столкнется с теми проблемами, которые ей неведомы. Она об этих проблемах слышала с пеленок».

В сети обсуждают фото будущего министра, где Любимова изображена в майке с хулиганской надписью. Фото: Олег Кашин

КСТАТИ

Откуда фразочка на майке?

Архивная фотография будущего министра, где Любимова изображена в майке с хулиганско-нецензурной надписью, пользуется в Сети все большей популярностью.

Фразе «Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на...» уже 11 лет. Она стала мемом после того, как ее произнес иркутский отшельник, бывший историк Николай Тарасов - сюжет о нем вышел на НТВ в 2008 году. В интернет ролик попал без купюр и мгновенно стал вирусным. В печатном виде изречение часто искажают: вместо «...я вас не звал» чаще пишут «...я вас не знаю». В таком виде оно и отпечатано на майке, которая так понравилась будущему министру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756199" frameborder="0"></iframe> Ольга Любимова: культурный министр.«Не знаем пока, какой она министр, но собаке её прадеда Есенин писал стихи», - так в соцсетях комментируют назначение Ольги Любимовой на должность главы Минкульта. Кто же эта женщина?

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