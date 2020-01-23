2020-01-23T02:13:35+03:00
Звезды

«И снова брюнетка»: Бывшая любовница Абрамовича вышла из подполья

Анна Субботина вернулась к светской жизни
Игорь ПОЛЯКОВ
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С этой яркой брюнеткой Анной Субботиной у Абрамовича был роман еще до встречи с Дашей ЖуковойС этой яркой брюнеткой Анной Субботиной у Абрамовича был роман еще до встречи с Дашей ЖуковойФото: Иван МАКЕЕВ
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После развода с Дашей Жуковой Роман Абрамович не появлялся в свете с другими барышнями. Олигарху, конечно же, периодически приписывают романы, то с красавицей-балериной, то с блондинкой-актрисой. Но Роман Аркадьевич на эти слухи не реагирует.

- Хоть и были в его жизни прекрасные блондинки, но брюнетки всегда были для него в приоритете, - рассказывают друзья олигарха.

Как напоминание об этом, в столичную светскую жизнь вернулась бывшая любовница олигарха журналист Анна Субботина. С этой яркой брюнеткой у Абрамовича был роман еще до встречи с Дашей Жуковой. Потом олигарх предпочёл Анне Дашу и Субботина исчезла из светской жизни столицы.

За это время бывшая пассия Абрамовича успела встретить нового мужчину (кстати, тоже бизнесмена -Ред.), родить сына. Правда сейчас, по слухам, Анна не обременена семейными узами.

Фото сделано в 2006 году. Такой Анну увидел Роман Абрамович. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фото сделано в 2006 году. Такой Анну увидел Роман Абрамович.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Добрый день друзья и остальные! Я вышла на работу. Даже мой сын в шоке. Читать мою светскую [хронику] можно на портале «мой дом Москва». Чуть позже будет активная ссылка на текст. А пока я, как и полагается светскому обозревателю, греюсь в постели, - написала Субботина в своём Фейсбуке.

Один из ее первых светских выходов в свет состоялся на банкете по случаю 44-летия Анастасии Волочковой.

После рождения сына Анна сумела сохранить стройную фигуру. Кто знает, может, случайная встреча с Романом Аркадьевичем снова сможет изменить ее судьбу...

Напомним: расставшись с Абрамовичем, Анна Субботина выпустила мемуары под названием «Анины рассказы».

В книге Абрамович фигурирует под псевдонимом - Романович. Со слов Субботиной, один из самых богатых мужчин планеты весьма закрытая личность.

- Он ограничивает круг общения. Боится потерять контроль,-рассказывала в беседе с «Экспресс-газетой» Анна Субботина, бывшая любовница Романа Аркадьевича. - Наверное, по той же причине я ни разу не видела, чтобы он прикасался к спиртному. А когда употребляла сама, он всегда давал понять, что ему это не нравится.

- Как ни странно, он не любит короткие юбки и шорты на девушках. Для меня это было не очень хорошо. Журналист Александр Хинштейн написал в своей книге «Олигархи с большой дороги», что у меня ноги длиннее, чем у Жуковой. Так что сами понимаете...

Кстати, он вообще за себя не платит, это делают помощники. В книгу вошел эпизод, когда он даже мороженое не сразу смог мне купить.

Вообще главный талант Абрамовича, с моей женской точки зрения, - это то, что он блестяще умеет создать зону комфорта вокруг человека, в котором заинтересован в данный момент. И касается это не только постели.

Анна Субботина предполагает, что разрыв с Абрамовичем произошёл из-за ее профессии.

- Почему расстались? Наверное, потому, что мы очень разные. Инициатива исходила от него,-говорила журналисту Михаилу Панюкову светская львица. - Как человек очень осторожный, он, вероятно, понимал, во что может вылиться роман с журналисткой. Ведь когда у нас завязались отношения, Абрамович не знал о моей профессии. Думал, что модель: я действительно в ранней юности снималась для гламурных журналов. Может, и Даша Жукова успешно пошла в атаку, - предполагает бывшая олигарха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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