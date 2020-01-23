Первое чтение законопроекта "О внесении изменений в Конституцию" проходит в Госдуме. Прямая онлайн-трансляция

В Государственной думе в четверг, 23 января, проходит первое чтение законопроекта "О внесении изменений в Конституцию РФ". Законопроект в парламент внес президент России Владимир Путин.

Депутаты должны обсудить закрепление в основном законе социальных гарантий граждан, включая ежегодную индексацию пенсий и минимальный размер оплаты труда, а также расширение полномочий парламентариев. Кроме того, планируется закрепить статус Государственного совета России.

Первое чтение законопроекта О внесении изменений в Конституцию.

В ТЕМУ

Поправки Путина в Конституцию: что изменится и чем займется Госсовет

Президент внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. Депутаты рассмотрят его во вторник в комитете по госстроительству. А в четверг - уже в первом чтении (подробности)