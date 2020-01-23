2020-01-23T09:56:27+03:00
Политика

Первое чтение законопроекта "О внесении изменений в Конституцию" проходит в Госдуме. Прямая онлайн-трансляция

Депутатам предстоит обсудить закрепление в основном законе важных социальных гарантий [видеотрансляция с 10.00]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото Валерий Матыцин/ТАССФото Валерий Матыцин/ТАСС
Изменить размер текста:

В Государственной думе в четверг, 23 января, проходит первое чтение законопроекта "О внесении изменений в Конституцию РФ". Законопроект в парламент внес президент России Владимир Путин.

Депутаты должны обсудить закрепление в основном законе социальных гарантий граждан, включая ежегодную индексацию пенсий и минимальный размер оплаты труда, а также расширение полномочий парламентариев. Кроме того, планируется закрепить статус Государственного совета России.

Первое чтение законопроекта О внесении изменений в Конституцию.

В ТЕМУ

Поправки Путина в Конституцию: что изменится и чем займется Госсовет

Президент внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. Депутаты рассмотрят его во вторник в комитете по госстроительству. А в четверг - уже в первом чтении (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Первые распоряжения нового премьера: внести изменения в бюджет и дать россиянам деньги, которые им причитаются
Главной задачей своего правительства Михаил Мишустин назвал рост доходов россиян и уровня рождаемости, поддержку нуждающихся, качественное здравоохранение и образование [видео]
Новости 24
Небольшой самолет разбился в Калифорнии: погибли четыре человека
В Подмосковье у осуждённого за убийство нашли склад оружия и поддельное удостоверение ФСБ
Стрельба в гостинице ФГУП "Академическая" в Москве: ранены два человека
Не отпустите - всё взорву: в Подмосковье пациент принес в больницу гранату
"Погибли три человека": Власти Австралии заявили, что самолет, тушивший пожары, потерпел крушение
Составлен рейтинг самых невостребованных в России иномарок
"Исторический документ": Израиль и РФ подписали договор об усыновлении
Стали известны источники 4,5 триллиона рублей на выполнение задач президента
Подвела погода: Первое испытание самого длинного пассажирского лайнера перенесли на 24 января
Весь багаж из Юго-Восточной Азии начали проверять из-за коронавируса
В России могут упразднить понятие МРОТ
Серьезная угроза для противника: В США предупредили о смертоносности старых российских ракет
Опрос: более 40% американцев выступают за импичмент Трампа
Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25%
Стрельба в центре Сиэтла: один человек погиб, семеро ранены
Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570 человек
Зеленский: Если все стороны захотят прекратить войну в Донбассе, она «прекратится завтра»
Экс-депутат Рады Чубаров назвал дату «марша на Крым»
Аббас на встрече с Макроном заявил, что Палестина ждет от Европы признания
Блумберг уже потратил на предвыборную рекламу более $250 миллионов
Трамп примет участие в митинге против абортов
Власти Китая закрыли «родину» нового коронавируса – город Ухань
Киев объявил о выпуске еврооблигаций на €1,25 миллиарда