Современная инновация или коммерческая необходимость: выбираем правильный светодиодный светильник

Основные преимущества светодиодного освещения

Выгода

На первый взгляд светодиодный светильник дороже, чем светильник типа ДНАТ и ДРЛ. На деле же светодиодный светильник окупается через 9-18 месяцев и непрерывно служит минимум 20 лет. Это вложение приносит 10-20 кратное покрытие инвестиционных затрат на весь срок службы.

Надежность

Светильники с лампами ДРЛ и ДНАТ приходится часто менять и тратиться на обслуживание. Светодиодные технологии в разы надежнее и отличаются неприхотливостью. Необходимая мощность потребления электроэнергии при переходе на светодиодное освещение сокращается в 4-5 раз, а вместе с ней и затраты. Представьте, что вы приобрели хороший автомобиль, высокого качества сборки, который надежно служит, не требует ремонта и бесконечного технического обслуживания. Та же история со светодиодными светильниками — поставил и забыл о лишних заботах.

Комфорт и удобство в эксплуатации

При использовании светодиодного освещения, устраняется вредный для зрения человека эффект низкочастотной пульсации. Плюс светодиодные светильники не требуют специальных мер и расходов на утилизацию ламп, содержащих соединения ртути.

Однако, халатный и непрофессиональный подбор светодиодной продукции, может иметь обратный эффект и привести к незапланированным тратам.

Каким должен быть светодиодный светильник?

Преимущества светодиодной продукции породили высокий спрос и, соответственно, резкий рост ассортимента. На примере принципов работы GELIOMASTER мы расскажем, как отличить качественный светильник от:

• «кустарщины»

• от сомнительного товара

Светодиоды от ведущих мировых производителей

Внешняя простота светодиодного светильника обманчива — это сложное технологичное устройство с множеством особенностей. Надежность во многом зависит от качества самих светодиодов. К примеру, низкокачественные светодиоды со светоотдачей менее 90 Лм/Вт приводят к быстрому ухудшению технологических свойств светильника, тем самым значительно сокращают срок его службы.

На что обратить особое внимание:

На название фирмы-производителя светодиодов и характеристики светового потока. Выбирайте светильник только с качественными, надежными и современными светодиодами от ведущих мировых производителей - Samsung, LG, Cree и Optogan. Это обеспечит не только великолепную светоотдачу светильника (от 160 Лм/Вт), но и его долговечность.

В данном случае известное имя производителя имеет особое значение. Производство светодиодов – это сложнейшая технология микроэлектроники. Важные требования: лучшее, современное, дорогостоящее оборудование, высокая технологическая подготовка, профессиональные кадры. Начинающие и мелкие компании-производители, предлагающие светодиоды по подозрительно низким ценам, не способны соответствовать всем высоким мировым стандартам. Невозможно создать качественный и долговечный продукт на старом оборудовании в сомнительном цехе. Во всем мире всего около 10 компаний, которые владеют необходимыми технологиями и производственными мощностям для создания качественных светодиодов.

Керамическая подложка

Конструкция светодиода достаточно сложна, поэтому каждый его элемент должен быть выполнен безукоризненно. Важную роль играет так называемая подложка на которую устанавливают (сажают) излучающий кристалл.

Материал подложки бывает двух видов – это пластик или керамика. Пластик дешевле, но работает только до температуры 105 C и предназначен для светодиодов, функционирующих при небольших токах (до 300 мА). Керамическая подложка значительно надежнее, работает при температуре более 150 C и больших значениях тока. Все эти характеристики гарантируют устойчивую работу светильника, если вы отдадите предпочтение керамической подложке.

На что обратить особое внимание:

На цену – она может много рассказать о качестве как всей конструкции, так и подложки. Некоторые производители в погоне за снижением цены ставят дешевые светодиоды на пластиковой подложке и разгоняют их, пропуская через них большое значение силы тока, который быстро изнашивает светодиод.

Мощный корпус-радиатор

Чтобы светильник надежно работал и сохранял мощность светового потока в течение всего срока эксплуатации очень важно, чтобы он не перегревался – светодиоды и драйвер должны функционировать на оптимальной температуре. Эффективное охлаждение должен обеспечивать корпус-радиатор. Корпус светильника изготавливается из алюминия – он должен быть высококачественным, а также соответствовать современным технологиям. Именно поэтому большие расходы в структуре себестоимости светильника приходятся именно на корпус.

На что обратить особое внимание:

На размер корпуса. Если производитель решил сэкономить и намеренно поставил недостаточно большой корпус, который не сможет эффективно отводить тепло, то светильник будет перегреваться, быстро снизится световой поток или даже выйдет из строя.

Выбирайте светильники с эффективным мощным корпусом-радиатором, потому что он является одним из главных факторов, обеспечивающих низкую рабочую температуру. Оптимальный температурный режим сохраняет рабочий ресурс светильника и обеспечивает долгий срок службы.

Равномерное распределение светодиодов

Срок службы светового оборудования не может быть длительным, если светодиоды распределены неверно. Когда они расположены слишком густо, концентрированно, да еще и на малой площади, источники света обязательно начнут перегреваться. Это приводит к тому, что через 2-3 года эксплуатации световой поток уменьшается минимум в 2 раза, а срок службы сокращается в 6-10 раз.

На что обратить особое внимание:

Размещение светодиодов должно быть распределено равномерно на всей площади, тогда они смогут охлаждаться вместо того, чтобы еще сильнее подогревать друг друга. Очевидно, что выбирать нужно светильники со светодиодами, которые равномерно распределены на всей площади корпуса.

Рабочий ток светодиодов не более 70% от максимального

В погоне за наживой безответственные производители снижают цены всеми доступными способами – например, пропускают критические значения тока для большего светового потока через меньшее количество светодиодов. Но эксплуатировать светодиоды на максимальной мощности нельзя, ведь у них есть оптимальная мощность при которой они долго и эффективно работают. Если делать все на совесть, то нужно ограничить реальный рабочий ток светодиодов до 70% от максимально возможного, который способен пропустить светодиод.

На что обратить особое внимание:

Наиболее надежные светильники имеют реальный рабочий ток в пределах 45% от максимального, основная масса производителей допускает рабочий ток в пределах 70% от максимального. Ограниченный рабочий ток в пределах от 45-70% от максимально допустимого предотвращает ухудшение работы светодиодов и сохраняет мощность светового потока в течение всего срока эксплуатации. Только такие светильники работают без изменения характеристик 15-20 лет. Выбирайте светильники, у которых рабочий ток светодиодов составляет не более 70% от максимального.

Надежный драйвер

Драйвер – самая сложная часть светильника, состоящая из множества микроэлектронных компонент, от него наполовину зависит надежность светильника и минимум на четверть – энергопотребление. От качества исполнения и технических характеристик драйвера зависят такие важные параметры светильника, как надежность, энергопотребление, уровень пульсации, устойчивость к перепадам напряжения, диапазон рабочих температур.

На что обратить особое внимание:

Выбирайте светильники только с драйверами, которые уже доказали свою надежность, от производителей, способных нести ответственность за свою продукцию.

Сделать правильный выбор:

Сделать правильный выбор не переплатив, вам поможет «GELIOMASTER». Все критерии качественных светодиодных светильников строго без исключений соблюдаются на производстве компании, которая входит в состав крупного машиностроительного холдинга ТАТЭЛЕКТРОМАШ (ТЭМПО).

GELIOMАSTER помогает беречь энергетические ресурсы, а также значительно экономить деньги покупателей, ведь светодиодное освещение окупается всего за 10-18 месяцев.

Принцип компании GELIOMASTER - предлагать европейское качество по российским ценам. Применение надежных технологий и ответственное отношение позволяют выпускать продукт, востребованный как на российском рынке, так и за рубежом. Кроме того, компания одна из немногих среди производителей, кто может предложить автономные светильники на солнечной батарее. Они не требуют подключения к электросети и выручают объекты, где электроэнергия отсутствует.

Доверяя задачу по переходу на современное освещение GELIOMASTER, вы получаете бесплатный аудит систем освещения с учетом всех пожеланий. Инженеры руководствуясь нормами освещенности и безопасности, подберут эффективное решение.

Покупатели светодиодных светильников GELIOMASTER могут на 20 лет забыть об освещении! Напоминать будет только факт сокращения затрат на электроэнергию в 5 раз.

Работайте эффективнее вместе с «GELIOMASTER»: переходите на светодиоды и ощутите разницу.

Связаться с нами можно по почте: sale@geliomaster.com

По телефону 8 (855) 254 4575

Подробнее ознакомиться с линейкой продукции можно на сайте компании: https://geliomaster.com

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