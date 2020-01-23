2020-01-23T13:29:57+03:00
Политика

Нашлись унитазы с украинских катеров

Судя по всему, они никуда и не исчезали
Александр КОЦ@sashakots
Поделиться:
Буксир «Яны Капу» вместе с бронекатерами «Бердянск» и «Никополь» провели на приколе в Керчи почти год после того, как в конце ноября 2018 года их в Керченском проливе задержали российские пограничники. Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАССБуксир «Яны Капу» вместе с бронекатерами «Бердянск» и «Никополь» провели на приколе в Керчи почти год после того, как в конце ноября 2018 года их в Керченском проливе задержали российские пограничники. Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Изменить размер текста:

Детективная история об исчезновении сантехники с украинских военных катеров, которые сначала были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе, а затем возвращены незалежной, подошла к логической развязке. Командование ВМС Украины, напомним, заявило, что с кораблей пропали унитазы, что стало поводом для миллионов шуточек и мемов в соцсетях и СМИ. Российская сторона отреагировала сдержанно, продемонстрировав видео катеров перед передачей. Унитазы на нем были. То есть, пропасть они могли где-то между Керчью и Одессой.

На кадрах было хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

На кадрах было хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Однако все оказалось намного прозаичнее. Видеоблогер «Миша из Канады», который устраивает телемосты как со сторонниками русского мира, так и с его противниками, опубликовал видео своей беседы с украинским моряком-контрактником. Во время разговора тот вышел из каюты и показал те самые катера. Точно об этом судить нельзя, видео размыто, чтобы лицо собеседника было неузнаваемым. Но знакомые с творчеством этого видеоканала уверяют, что «Миша порожняк не гонит». Блогер, естественно, не мог не спросить, поставили ли новые унитазы. Ответ оказался неожиданным:

- Да они там стояли. Там что-то перепутали. Неправильно доложили, и раздулась вся эта тема. Была проблема с мотором, который работает на слив. Пришел командующий или его заместитель, спросил, что осмотрели, чего не хватает. Кто-то выскочил, ляпнул: «Проблемы с унитазами!» Тот не так понял и доложил СМИ, что их вообще нет. Я сам лично заходил на них, интересовался.

Украинский контрактник рассказал блогеру, что "украденные" унитазы с катеров на месте.

Эксцесс испорченного унитаза, простите, телефона получается. Сантехника-то в итоге нашлась, а дурно пахнущий осадочек остался.

Катера и буксир ВМСУ перед отправкой: Унитазы на месте.Оперативное видео ФСБ России

КАК ЭТО БЫЛО

Все, что нажито непосильным трудом: три унитаза импортных...

Хроники украинских перемог (подробнее)

Унитазы на месте: ФСБ показала состояние украинских кораблей перед отправкой из Крыма

Командующий ВМСУ обвинил российских пограничников в том, что они якобы «угробили» бронекатера и буксир, задержанные после провокации в Керченском пролив (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Бесславные экстремисты: Как беглый бизнесмен хотел «идти на Крым», но не смог
Украина терпела вольницу нацбата имени Номана Челебиджихана* на юге несколько лет, а теперь избавляется за ненадобностью. Корреспондент «Комсомолки» рассказывает, откуда на границе соседнего государства взялась вооруженная банда
"Признание вины Ирана есть. Нужно согласование по сумме выплат". Сколько получат семьи пассажиров сбитого в Тегеране "Боинга"
Родным 11 украинцев-жертв катастрофы в Иране пообещали по 200 тысяч гривен, что меньше месячного дохода главы Минобороны Незалежной [видео]
Эксперт: Заговорили, что "Боинг" в Иране сбит российской ракетой, но большинство услышали Зеленского
Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев прокомментировал «КП» украинские версии трагедии с самолетом, упавшим в Тегеране, среди которых появился и «российский след» [видео]
Новости 24
Украина передаст свои железные дороги в управление немецкой компании
Киев начал переговоры с Москвой об обмене всех украинцев, задержанных в России
Сербия и Черногория не смогли договориться по вопросу церкви
Зеленский отказался от участия в форуме памяти жертв Холокоста
Путин: антисемитизм заканчивается Освенцимом
Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 600 человек
Греф назвал условие ухода с поста главы Сбербанка
Политолог назвал самого опасного «всадника Апокалипсиса»
Судно-инспектор проводит проверку вдоль "Северного потока-2"
В Иерусалиме начались переговоры Путина и Нетаньяху
Власти Китая закрыли для автобусов и паромов въезд в Ухань, где распространился новый тип коронавируса
Госдума приняла президентские поправки в Конституцию в первом чтении
Жертвами сильнейшей бури в Испании стали не менее десяти человек