Нашлись унитазы с украинских катеров

Детективная история об исчезновении сантехники с украинских военных катеров, которые сначала были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе, а затем возвращены незалежной, подошла к логической развязке. Командование ВМС Украины, напомним, заявило, что с кораблей пропали унитазы, что стало поводом для миллионов шуточек и мемов в соцсетях и СМИ. Российская сторона отреагировала сдержанно, продемонстрировав видео катеров перед передачей. Унитазы на нем были. То есть, пропасть они могли где-то между Керчью и Одессой.

На кадрах было хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Однако все оказалось намного прозаичнее. Видеоблогер «Миша из Канады», который устраивает телемосты как со сторонниками русского мира, так и с его противниками, опубликовал видео своей беседы с украинским моряком-контрактником. Во время разговора тот вышел из каюты и показал те самые катера. Точно об этом судить нельзя, видео размыто, чтобы лицо собеседника было неузнаваемым. Но знакомые с творчеством этого видеоканала уверяют, что «Миша порожняк не гонит». Блогер, естественно, не мог не спросить, поставили ли новые унитазы. Ответ оказался неожиданным:

- Да они там стояли. Там что-то перепутали. Неправильно доложили, и раздулась вся эта тема. Была проблема с мотором, который работает на слив. Пришел командующий или его заместитель, спросил, что осмотрели, чего не хватает. Кто-то выскочил, ляпнул: «Проблемы с унитазами!» Тот не так понял и доложил СМИ, что их вообще нет. Я сам лично заходил на них, интересовался.

Украинский контрактник рассказал блогеру, что "украденные" унитазы с катеров на месте.

Эксцесс испорченного унитаза, простите, телефона получается. Сантехника-то в итоге нашлась, а дурно пахнущий осадочек остался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/745153" frameborder="0"></iframe> Катера и буксир ВМСУ перед отправкой: Унитазы на месте.Оперативное видео ФСБ России

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