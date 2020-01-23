2020-01-23T14:32:35+03:00
Общество

Депутат Госдумы хочет засудить Урганта за оскорбление верующих

За телеведущего вступилась Поклонская и призвала коллегу не позорить веру
Роман ГОЛОВАНОВ
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Депутат Госдумы Николай Земцов просит возбудить против Ивана Урганта уголовное дело из-за оскорблений чувств верующих.Депутат Госдумы Николай Земцов просит возбудить против Ивана Урганта уголовное дело из-за оскорблений чувств верующих.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Не утихает драчка из-за шоу Ивана Урганта с французским актером Жераром Депардье. Программа вышла в Рождество. Там ведущий показал пародию картины с Иисусом Христом и Святым Семейством.

Тут же лидер движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин призвал лишить Урганта гражданства. А теперь к бойне подключился депутат Госдумы Николай Земцов. Он просит возбудить против шоумена уголовное дело из-за оскорблений чувств верующих. Обращение он написал на имя нового генпрокурора Игоря Краснова.

- Такие действия не могли не оскорбить религиозные чувства и человеческое достоинство верующих христиан, - отметил в соцсетях Земцов. - При этом передачу показывали в дату великого для православных христиан праздника Рождества Христова. Это свидетельствует о преднамеренности и умышленности подобных действий. Иисус Христос почитается мусульманами как пророк Иса, поэтому в данном случае имеет место посягательство и на религиозные чувства верующих ислама.

Но у Ивана Урганта в Госдуме нашлись защитники. Экс-прокурор Крыма и депутат Наталья Поклонская призвала не устраивать инквизицию.

- Повторю ещё раз. Мне неприятны шутки про веру, больше скажу это недопустимо, - поделилась с «КП» Поклонская. - Но я против того, чтобы за такие невежественные шутки лишали гражданства или заводили уголовные дела. Не надо брать на себя роль инквизиции. Это плохой способ делать себе пиар - пытаться покарать других.

Жерар Депардье /G rard Depardieu. Вечерний Ургант. Выпуск 1231 от 07.01.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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