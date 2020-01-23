Промышленник и политик Константин Бабкин: Нашей стране нужен Новый курс!

Часть 1

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД

Несмотря на наличие у России всех объективных условий для движения вперёд, страна отстаёт в темпах развития. Неравенство людей в доходах и в доступе к различным благам велико и увеличивается, накапливаются иные социальные проблемы.

Правительство временами использует патриотическую риторику, проводит некоторые направленные на усиление страны решения, однако в области экономики, образования, культуры проводится политика, не рассматривающая Россию как самодостаточный организм. В целом в действиях правительства не просматривается ясного взгляда, стратегии развития страны. То ведём себя самостоятельно, то пытаемся встроиться в чужие и чуждые нам представления о миропорядке.

Эта претензия, впрочем, относится не только к власти, к правительству. Многие люди также не видят чёткого рецепта оздоровления страны. При этом чувство того, что этот рецепт существует, и ожидание того, что этот рецепт будет предъявлен и реализован, разлиты в обществе довольно широко.

Пришло время отойти от устаревших подходов и догм. Нужен новый взгляд на вещи. Россия готова ожить.

Существует сокровище. Волшебная палочка. Чудодейственный рецепт. И этот рецепт известен. Применение его обеспечит стране длительный период бурного развития. В разных направлениях.

Молчать и скрывать этот рецепт мы не можем. Это было бы преступлением. Наша задача путём просветительской работы и с помощью ненасильственных методов борьбы сделать этот рецепт известным, общепризнанным и желанным для миллионов людей и добиться его реализации. Это - наш Новый курс!

РОССИЯ – НЕ ПРИДАТОК, А ЛОКАЛЬНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Есть разные теории, разные модели для объяснения нашего бесконечно сложного и постоянно изменяющегося мира. Одни теории объясняют мир через столкновение интересов отдельных личностей, другие смотрят на общество через призму классовой борьбы. Есть религиозные подходы.

Вопрос состоит в том, какая из теорий в данный исторический период покажет свою продуктивность, поможет заглянуть в будущее и организовать людей для созидания и для построения более гармоничного общества.

Нас всех впечатляет огромная скорость распространения информации, лёгкость перемещения миллионов людей и развитие мировой торговли. Мир, однако, далёк от того, чтобы попасть под власть одной державы или некоего наднационального, явного или скрытого, правительства. Конкуренция между народами, между государствами и региональными союзами будет идти ещё очень долго.

Теория мира как совокупности, арены взаимодействия локальных цивилизаций разработана. Большой вклад в её формирование внесли, в частности, Освальд Шпенглер, Николай Данилевский и Иван Солоневич.

Ранее существовали Египетская, Минойская, Античная цивилизации. Сейчас существуют несколько основных цивилизаций: Западно-Европейская (с тенденцией обособления Американской), Индийская и Китайская. Также ранее существовала цивилизация ацтеков, инков и майя, которая была с помощью силы разрушена Европейской цивилизацией.

Многие неприятности у нас случаются из-за того, что Россия не нашла себя и не поверила в себя. Простая идея о том, что Россия не часть и не придаток чего-то, а отдельная, самостоятельная цивилизация, даёт ответы на многие вопросы.

Региональная цивилизация определяется как большая социокультурная общность, которая существует длительное время, имеет относительно устойчивые пространственные границы, вырабатывает специфические формы экономической, социально-политической и духовной жизни и осуществляет свой, индивидуальный путь исторического развития. Благодаря творческой энергии и усилиям наших предков Россия подпадает под это определение.

Попытка пристроиться к другой цивилизации ведёт к дроблению и ослаблению, к потере ориентиров и деградации. Другие цивилизации не способны нас впитать.

История показывает, что Россия становится сильной, когда осознаёт свою ценность. Такие идеи, как Москва - Третий Рим, СССР как супердержава и идеологический лидер привели к грандиозным достижениям. И наоборот, попытки воспринимать Россию не тем, что она есть, приводят к отрыву элит от народа, к расколу, к экономическим и политическим провалам.

Мир сложен и постоянно изменяется.

Цивилизации взаимодействуют, взаимообогащаются, конкурируют друг с другом.

Борются за расширение своего влияния в разных сферах. Приверженцы глобализма отрицают ценность региональных культур и цивилизаций и работают на ослабление всех.

Наша задача - укреплять и развивать нашу цивилизацию.

Борьба идёт в разных пространствах - в гуманитарной сфере, в области экономики, в военных вопросах.

Так, агенты иных цивилизаций и глобалисты стараются показать нашу страну как традиционно отсталую, а историю России как череду трагедий и кровавых драм.

История России прекрасна и уникальна. Мы должны противостоять попыткам вымарать целые её куски.

Репрессии 30-х, опричнина, крепостное право, иные факты и события выглядят трагично с высоты современного времени.

Они в такой же мере, как и другие вещи, являются частью нашего коллективного наследия. Мы не можем просто отречься от них и предать их забвению, не можем и концентрироваться только на них при изучении и оценке прошедших времён.

Мы должны обратиться к ним лицом, признать их, попытаться понять во всех мотивах и проявлениях, а затем интегрировать в нашу целостность. Попросту умыть руки равносильно отрицанию чего-то в себе, в нашей эволюции и нашем развитии как цивилизации – это, по сути, разновидность членовредительства. Нельзя позволять себе исходить в своих суждениях о прошлом из современных критериев. Если мы станем так делать, все наше прошлое будет выглядеть легковесным. Тогда в качестве основы для наших иерархий ценностей у нас останется только настоящее. Мало кто из нас стал бы превозносить настоящее как некий окончательный идеал.

САМОДОСТАТОЧНОСТЬ, А НЕ САМОИЗОЛЯЦИЯ

Экономика в современном мире лежит в основе всего. Она даёт государству мощь, а людям - достаток и востребованность. Оживить экономику России - самая важная задача.

Некоторые страны могут жить за счёт торговли, какие-то за счёт банковского сектора или сферы услуг. Некоторые народы до сих пор живут натуральным хозяйством. Экономика России как самостоятельной цивилизации должна иметь комплексное развитие. Она должна стремиться к самодостаточности, но не к самоизоляции. Стержнем экономики должно быть производство несырьевых товаров, стержнем экономической политики - создание условий для несырьевого производства.

Нужна Разумная промышленная политика.

Добиться реализации Разумной промышленной политики - самое важное. Именно развитие несырьевого производства даст возможность нарастить пирог общественных благ, откроет тысячи дорог для молодых людей, даст возможность проявлять таланты как в технической, так и в гуманитарной сферах. Развитие промышленности и сельского хозяйства даст толчок развитию торговли, банковского сектора, транспорта и прочих сфер экономики. В казну обильно хлынут новые поступления, обеспечивая расцвет здравоохранения и образования, повышение пенсий и социальных гарантий. Начнется стабильный рост реальных доходов граждан, зарплат.

Для оживления производства, для того, чтобы им стало выгодно заниматься в России, надо сделать много вещей. Однако в основе - три составляющих, реализации которых нужно добиться.

1. Стимулирующая налоговая политика. Бюджет страны верстается с огромным профицитом. Государство собирает денег значительно больше, чем ему требуется и чем оно в состоянии эффективно использовать. При этом налоговый пресс неизменно растёт, налоги собираются там, где их легче собрать. Излишки денег хранятся за рубежом. Всё это угнетающе действует на производственную активность. Требуется снизить налоги, причём так, чтобы в выигрыше оказались те, кто занимается созидательным трудом. Это означает снижение налогов на невысокие зарплаты, возврат инвестльготы по налогу на прибыль, обратный «налоговый манёвр», который приведёт к снижению цен на энергоносители и прочее сырьё. Это означает значительное снижение всех прочих налогов.

2. Разумный протекционизм. В процессе присоединения к ВТО, в попытках присоединиться к «мировой экономике» или к экономике соседних цивилизаций Россия в значительной мере открыла свой рынок, поставив собственных производителей в неравные условия конкуренции по отношению к их зарубежным конкурентам. Вся экономическая политика, и внешнеторговая в том числе, должна быть нацелена на создание для тех, кто желает заниматься производством несырьевых товаров в России, комфортных условий. Это означает разумное регулирование доступа на внутренний рынок и борьбу за равные условия доступа на рынки других стран. Это означает не стимулирование вывоза сырья и постоянное повышение цен на него для российских потребителей, а стимулирование его глубокой переработки на российских предприятиях. Это мы называем разумным протекционизмом.

3. Мягкая денежно-кредитная политика. Не зацикленность на борьбе с инфляцией, а стимулирование экономики. Не укрупнение банков и монополизация банковской системы, а её диверсификация и развитие. Дешёвые кредиты для инвесторов и для потребителей. Не «стерилизация денежной массы», а активное кредитование развивающейся экономики.

Россия прошла через большие испытания и может испытать период расцвета. Мы обязаны приблизить время его начала.