Эксперты о «китайском» коронавирусе: риск летального исхода очень низкий, а число заболевших растет благодаря точной диагностике

Вспышка инфекции, вызванная коронавирусом нового типа в Китае, набирает обороты. В Поднебесной по последним данным около пяти сотен больных, случаи заражения зарегистрированы в Японии, Южной Корее, Таиланде и США. Умерло 9 человек. Эксперты подчеркивают, что летальность, к счастью, очень низкая. Однако ученые до сих пор точно не знают, как именно передается вирус.

Изначально к людям он перешел от животных - по всей видимости, от летучих мышей напрямую или через млекопитающих-посредников. Недавно выяснилось, что люди также могут заражаться друг от друга. Основным считают воздушно-капельный путь. В то же время появилась версия, что возможна и передача через продукты.

В условиях такой неопределенности Россия ввела усиленный санитарный контроль по всей границе. В аэропортах у пассажиров из Китая ищут опасные симптомы. Всех приезжающих и прилетающих проверяют с помощью приборов-тепловизоров, которые сигналят о повышении температуры тела. В Приморском крае за три недели января досмотрено почти 90 тысяч человек. Подозрительных случаев не обнаружено.

А вот в Хабаровске врачей встревожила туристка из Харбина. У женщины, летевшей ночным рейсом, оказалась высокая температура. Пассажирку вычислил дистанционный тепловизор. Ей провели диагностику и отпустили лечиться домой: оказалось, это не «китайская пневмония», а обычный грипп.

Во Владивостоке особое внимание уделяют температурящим посетителям поликлиник. «У пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций уточняют, были ли они в Китае, в частности, в городе Ухань, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю. - Если человек приехал из-за рубежа и в течение 14 дней появились признаки ОРВИ (температура, кашель), рекомендуется сразу вызвать врача на дом».

Тем временем российские вирусологи из Государственного научного центра «Вектор» разработали тест-систему для быстрой и точной диагностики «китайского» коронавируса. Результат анализа становится известен в течение 2 - 4 часов. Ожидается, что в ближайшее время наборы для диагностики поступят в лаборатории Роспотребнадзора по всей стране. Кстати, в Китае относительно высокий рост числа заболевших во многом связан именно с появлением экспресс-тестов на коронавирус, говорят специалисты. То, что раньше считали «обычным» гриппом, теперь регистрируют как коронавирусную инфекцию. В первую очередь она опасна для людей с ослабленным здоровьем: пожилых, с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями органов дыхания. Для остальных риск летального исхода очень низкий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756123" frameborder="0"></iframe> В Китае проводят дезинфекцию.

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